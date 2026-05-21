Ecoloxistes n'Aición lanza la campaña '¡Free Campanu!' para exigir el fin de la pesca del salmón en Asturias

Cartel de la campaña '¡Free Campanu!'. - ECOLOXISTES N ‘AICIÓN D’ASTURIES

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La organización Ecoloxistes n'Aición d'Asturies ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas bajo el lema '¡Free Campanu!' con el objetivo de reclamar a las administraciones públicas la adopción de medidas "urgentes y contundentes" que frenen el "grave declive" que sufre el salmón atlántico en los ríos de la comunidad autónoma.

A través de un comunicado, el colectivo ha alertado de que la especie atraviesa actualmente una "situación crítica". Según sus datos, la población controlada de salmón ha experimentado una caída de más del 80 por ciento durante la última década, registrándose una presencia "cada vez menor" de ejemplares en los cauces fluviales asturianos.

Ante este escenario, exigen la declaración de la veda total de la pesca del salmón atlántico, así como la puesta en marcha de planes eficaces para proteger y restaurar los ecosistemas fluviales.

Asimismo, advierten de que la crisis de la especie no se debe únicamente a la presión pesquera, sino que confluyen otros factores como "las repoblaciones masivas sin control científico, la proliferación de especies invasoras y los efectos del cambio climático" sobre los hábitats acuáticos.

Por todo ello, la organización considera "imprescindible" que el salmón atlántico sea catalogado oficialmente como especie en peligro de extinción, un paso que permitiría activar mayores mecanismos legales de protección y conservación.

"Firmar esta campaña es defender el patrimonio natural de Asturias", han manifestado desde el colectivo, que hace un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a la iniciativa, disponible en la web del colectivo ecologista, y aumentar así la presión social e institucional en defensa de los ríos asturianos.