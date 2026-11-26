José María Figaredo - VOX

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por Asturias al Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha lamentado este jueves la situación que atraviesa del sector ganadero asturiano que, ha dicho, está marcada por los ataques del lobo, los retrasos en las indemnizaciones, la presión normativa y las dificultades para garantizar la rentabilidad de las explotaciones.

En unas declaraciones en el marco de una visita al mercado de ganado de Cabañaquinta, en Aller, se ha referido a preocupaciones que le han manifestado los profesionales del sector durante su visita. En el citado mercado ha reivindicado la Asturias ganadera. "Esto es lo que tiene que mantenerse", ha dicho.

El diputado ha criticado la gestión del Gobierno asturiano presidido por el socialista, Adrián Barbón, respecto al control del lobo. "Llevan años y no han hecho nada. El lobo sigue devorando al ganado en Asturias, tanto a vacas como a caballos, y el ganadero está indefenso. No tiene forma de defenderse contra el lobo, no tiene forma de cazarlo ni de controlarlo", ha denunciado.

Figaredo también ha subrayado los retrasos en el abono de las indemnizaciones por los daños ocasionados por el lobo, recordando que hay casos de ganaderos que han cobrado recientemente daños correspondientes al año 2022. "Están pagando ahora daños del año 22. Es absolutamente inaceptable", ha afirmado.

Figaredo alerta sobre la competencia de Mercosur y la gestión de los fondos europeos "La normativa que están aprobando entre Bruselas y el socialismo en Madrid está ahogando a los ganaderos", ha advertido el diputado de Vox, quien ha cuestionado las diferencias entre las exigencias normativas que soportan los productores españoles y las condiciones de producción de la carne procedente de los países de Mercosur.

Asimismo, Figaredo ha cuestionado la gestión de los fondos europeos empleados en la construcción del nuevo mercado ganadero de Cabañaquinta, haciéndose eco de las quejas de los profesionales sobre la funcionalidad de las instalaciones.

"Estamos hoy en un mercado construido con fondos europeos del que los ganaderos que vienen aquí protestan mucho más que de la anterior nave que había, ya que han convertido algo que estaba bien en algo que está peor", ha señalado.

"Se están tirando millones y millones de dinero europeo, de subvenciones, de dinero del Gobierno y de los contribuyentes para construir instalaciones que no cumplen la función que deberían cumplir", ha denunciado públicamente.