El Gobierno concede ayudas de 6,8 millones por la subida del gasóleo pesquero a 4.650 buques

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MADRID/OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este jueves la primera relación de potenciales beneficiarios de las ayudas destinadas a compensar el incremento de los costes del gasóleo derivado de la crisis en Oriente Medio, incluyendo a 4.308 armadores y 4.650 buques pesqueros, con un importe total de ayudas de 6,8 millones de euros.

En este sentido, esta resolución se corresponde con el primer periodo parcial, que abarca del 22 de marzo al 30 de abril de 2026.

El periodo elegible de estas ayudas llega inicialmente hasta el 30 de junio, pero para agilizar su concesión y permitir que los posibles beneficiarios continúen con su actividad, el Ministerio ha optado por publicar listas parciales de beneficiarios en periodos más cortos dentro de dicho plazo.

En definitiva, los armadores incluidos en esta relación dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de mañana, para comunicar posibles errores, aportar datos bancarios necesarios o renunciar a la ayuda.