La Infanta Elena destaca la importancia de los servicios de proximidad para la vida autónoma en el medio rural

La Infanta Doña Elena, durante la clausura - EUROPA PRESS

OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Infanta Elena de Borbón ha dicho este martes en Oviedo que para ella es "un honor" participar en foros dedicados al medio rural. Ha destacado además la importancia de los servicios de proximidad para la vida autónoma en ese ámbito.

S.A.R. La Infanta Doña Elena de Borbón ha participado, como directora de proyectos sociales de Fundación Mapfre, en la clausura del 'Foro Desafíos y Oportunidades de la España rural: Asturias' celebrado en Oviedo.

Ha destacado que en el encuentro se han escuchado cómo muchas personas están construyendo sus proyectos de vida en los foros, gracias a nuevas oportunidades laborales y ha subrayado la relevancia de "esas iniciativas que ponen en valor los recursos del territorio".

La Infanta Elena ha insistido en que "es importante apoyar estas iniciativas para quienes quieran vivir en el medio rural, puedan hacerlo con estabilidad y futuro", reconociendo así el papel fundamental que juegan los emprendimientos locales en la fijación de población en zonas rurales.

Asimismo, ha puesto el acento en "la importancia de contar a los servicios de proximidad que permitan una vida autónoma, especialmente para las personas mayores y quienes necesitan apoyo", señalando que "estos servicios no solo mejoran la calidad de vida, sino que generan empleo local y fortalecen la comunidad".

Por último, la Infanta Elena ha expresado su gratitud hacia "los profesionales que, con su dedicación diaria, contribuyen a mejorar la vida en nuestros pueblos", agradeciendo a los presentes su participación.