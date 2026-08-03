Inspección de Trabajo requiere al Principado para que corrija las deficiencias laborales de los veterinarios

Un facultativo veterinario de Medio Rural trabajando. - SIVEPA

OVIEDO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (Sivepa) ha anunciado este lunes que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha requerido a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias para que corrija los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales que afectan al personal facultativo veterinario.

La medida se ha producido tras la denuncia presentada por Sivepa, que ha constatado de este modo la veracidad de los hechos trasladados a la Administración. Según ha informado la organización sindical, los delegados de prevención formalizaron la denuncia en noviembre de 2024 ante la falta de avances tras una reunión celebrada en septiembre de ese mismo año con el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos; la secretaria general técnica, Angelina Álvarez, y la directora general Rocío Huerta.

En dicho encuentro, en el que también participó la Junta de Personal Funcionario, se informó a los responsables políticos del "alto riesgo laboral existente" y se solicitaron soluciones que no llegaron a ejecutarse.

El sindicato ha advertido de que en la mayor parte de los puestos de Veterinario Oficial y Coordinador Veterinario no se ha realizado la evaluación inicial de riesgos laboral --obligatoria desde el año 2001-- ni las reevaluaciones periódicas correspondientes. Asimismo, ha criticado que en las plazas donde sí existía evaluación no se han cumplido las medidas preventivas básicas.

A este respecto, Sivepa ha alertado de que hay profesionales expuestos a riesgos biológicos derivados de enfermedades transmisibles al hombre (zoonosis), que desempeñan su labor en terrenos de difícil acceso con presencia de artrópodos vectores y con animales potencialmente peligrosos, sin disponer de servicios básicos como duchas, vestuarios, ropa o calzado de trabajo.

El presidente del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias, el doctor José Fernández Romojaro, ha lamentado que las administraciones públicas gocen de "total impunidad" ante estas infracciones al no poder ser sancionadas económicamente por la Inspección de Trabajo como ocurre en el sector privado.

"Parece que hay que esperar a un grave accidente, una grave enfermedad o un fallecimiento por accidente de trabajo para que actúe la justicia y algo se mueva", ha lamentado, asegurando que la "triste realidad" es que al colectivo "solo le queda ya la movilización y el conflicto laboral".