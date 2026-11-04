Licitadas las obras de mejora de los caminos de A Graña de Guiar, en el concejo de Vegadeo. - PRINCIPADO

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha licitado por 299.957 euros las obras de mejora de los caminos de A Graña de Guiar, en el concejo de Vegadeo. Según ha indicado el Ejecutivo, la actuación persigue garantizar unas condiciones adecuadas de circulación para vehículos pesados y maquinaria agrícola, así como favorecer el acceso a las fincas y explotaciones agrarias.

El proyecto contempla el acondicionamiento de dos caminos contiguos que suman en total 1.410 metros de longitud.

El primero, de aproximadamente un kilómetro, conecta la carretera VE-2 con la localidad de A Graña de Guiar, mientras que el segundo, de 410 metros, enlaza con el tramo principal y da acceso a otra zona de esta población.

La intervención se centrará en corregir los daños ocasionados por la circulación y mejorar la evacuación del agua. Para ello, se desbrozarán las márgenes de la vía, se limpiarán y repararán las cunetas y se renovará el pavimento. También se construirán nuevos elementos de drenaje para evitar filtraciones que puedan afectar a la calzada.

Además, se ampliarán las curvas más cerradas para facilitar el paso de vehículos pesados y se pavimentarán con hormigón los accesos a las fincas, con el fin de favorecer el tránsito de la maquinaria agrícola. La actuación incluye la construcción de un badén hormigonado en la entrada a la explotación ganadera Granja Solfee, que permitirá mantener la continuidad del drenaje y facilitar el acceso de vehículos industriales.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 17 de noviembre en la sede de la consejería.