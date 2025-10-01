Licitadas las obras de reparación del camino de Las Camaretas, en la localidad de Ronzón (Lena). - PRINCIPADO

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha sacado a licitación por 474.891 euros las obras de reparación del camino de Las Camaretas, en la localidad de Ronzón, en el concejo de Lena. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el día 16.

La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de seis meses, consistirá en la renovación del firme y el drenaje de esta vía, de 3.439 metros de longitud, para facilitar el acceso rodado a las fincas, pastos y montes de la zona. El proyecto contempla, además, la renovación e impermeabilización de un abrevadero situado al inicio del camino.

La intervención incluye la mejora de la explanada del camino y el hormigonado de las zonas de mayor pendiente, que en algunos casos alcanzan el 27% de desnivel.

Para mejorar el drenaje, se construirá una cuneta de tierra, de 0,40 metros de profundidad y 0,80 de ancho, y salvacunetas en los accesos a las fincas. Asimismo, se construirán diez caños y una sangradera para la correcta evacuación de las aguas.