Llamedo reconoce en Onís el trabajo de las familias ganaderas y queseras

Gimena Llamedo, en Onís - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha reconocido este domingo en Benia de Onís el trabajo de las familias ganaderas y queseras que mantienen viva la elaboración del gamonéu y su contribución a la actividad económica y a la conservación de la cultura de los Picos de Europa.

Llamedo ha participado en el XLVI Certamen del Queso Gamonéu, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. "El gamonéu lleva el nombre de nuestros pueblos allí donde llega y cuenta la historia de las personas que lo hacen posible. Detrás de cada queso hay muchas horas de trabajo, un conocimiento transmitido entre generaciones y una forma de cuidar el territorio", ha dicho.

La vicepresidenta ha acompañado al alcalde de Onís, José Manuel Abeledo, en una cita a la que también ha asistido la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López.

La denominación de origen protegido cerró 2025 con cerca de 175.000 kilos de queso, 23 ganaderías y 21 queserías inscritas y un censo de 1.703 cabezas de ganado vacuno, ovino y caprino. Las explotaciones registradas aportaron más de dos millones de litros de leche.

Llamedo ha destacado la relación entre esta producción y la vida cotidiana de los pueblos. "Una quesería da trabajo y movimiento a su alrededor: a las ganaderías, a los comercios, a los restaurantes. Por eso, cuando hablamos del gamonéu, hablamos también de las familias que viven aquí y del vínculo que mantienen con su tierra", ha afirmado.

La vicepresidenta ha señalado, además, el atractivo de una cita que reúne a profesionales del sector, vecinos y visitantes en torno a un producto con identidad propia. "Probar un queso en el lugar donde se elabora y conocer a quienes lo hacen permite entender mucho mejor Asturias. Ese encuentro entre las personas, los sabores y el paisaje es parte de lo que hace especial a esta tierra", ha comentado Llamedo.

El programa del certamen incluye un espacio dedicado a Los cuatro ases de los quesos asturianos, iniciativa de promoción conjunta de los consejos reguladores de Cabrales, Gamonéu, Casín y Afuega'l Pitu, que cuenta con el apoyo y la cofinanciación del Gobierno de Asturias a través del programa Saborea el Paraíso.

Llamedo ha felicitado a las personas distinguidas con los Premios Gamonéu 2026 y ha agradecido la dedicación de la organización, del Consejo Regulador y de las familias ganaderas y queseras. "Este certamen es también una forma de dar las gracias a quienes han dedicado su vida al gamonéu y a quienes continúan hoy ese trabajo", ha expresado.