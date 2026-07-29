Llanera celebra su primer concurso exposición de ganado equino con 273 preinscripciones

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OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El I Concurso-Exposición de Ganado Equino de Llanera ha cerrado el plazo de preinscripciones con 273 ejemplares. El certamen se celebrará del 6 al 9 de agosto en el recinto ferial del municipio, coincidiendo con las fechas reservadas al certamen de ganado bovino que este año no puede celebrarse por las restricciones ante la dermatosis nodular contagiosa.

Según ha informado el Ayuntamiento de Llanera en nota de prensa, la dirección técnica del concurso será ahora la encargada de realizar la selección de los animales que finalmente formarán parte de la exposición y de las distintas secciones competitivas, con el objetivo de garantizar el "máximo nivel" del certamen.

El concejal responsable del área, David del Pozo, ha destacado la "extraordinaria acogida" que ha tenido esta primera convocatoria. "Estamos muy satisfechos con la respuesta obtenida. Contar con 273 preinscripciones en la primera edición demuestra el interés que despiertan las iniciativas ganaderas de Llanera y nos permite realizar una selección de ejemplares que mantenga el nivel y la calidad que siempre ha caracterizado a nuestro concurso de ganado bovino", ha explicado.

Los animales preinscritos proceden principalmente de Asturias, León y Cantabria, aunque también se han anunciado participaciones desde otros puntos del país. La organización no descarta, sin embargo, que algunos de esos ejemplares no puedan finalmente desplazarse debido a los incendios forestales que afectan a distintas zonas.

Durante las cuatro jornadas que durará el Concurso-Exposición, el recinto ferial acogerá la calificación de ejemplares de Pura Raza Española, Cruzados, Burguete e Hispano-Bretón, además de exhibiciones de perros pastores con rebaños, la subasta de ganado de élite y espectáculos ecuestres abiertos al público.

Para el público infantil se ha organizado la iniciativa 'pequemanejadores', a través de la cual los más pequeños aprenden a cuidar y manejar animales. En esta edición, las restricciones sanitarias impedirán que participen con las tradicionales terneras, por lo que desde hace días preparan las cabras con las que tomarán parte en la exhibición durante el certamen.