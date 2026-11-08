López (Vox) acusa a la Consejería de Medio Rural de "estar vendida a ecologistas de despacho"

La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, atiende a los medios en Arriondas. - VOX ASTURIAS

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General de Asturias, Carolina López, ha exigido este domingo un "cambio radical" en las políticas para "proteger" a los ganaderos y ha acusado al consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, y a los socialistas de estar "vendidos íntegramente a los ecologistas de despacho que no quieren velar por la continuidad del sector primario".

En declaraciones a los medios en Arriondas, donde ha participado en la protesta ganadera celebrada, la parlamentaria de Vox ha afirmado que los ganaderos "ya no están para mensajes triunfalistas" ante los "constantes ataques del lobo" y ha reprochado al Gobierno autonómico que "mire hacia otro lado" mientras se incrementan las manadas, los ejemplares y los daños.

Según ha expuesto López, en los últimos años la cabaña ganadera ha sufrido "casi 4.000 reses afectadas, tanto muertas como brutalmente heridas", sumado a un montante de indemnizaciones que en el último ejercicio ha alcanzado "prácticamente dos millones de euros" que, a su juicio, "no cubren realmente el coste o la pérdida que tiene el ganadero". Asimismo, ha advertido de que la especie "está llegando ya a zonas costeras y muy pobladas".

López ha calificado el actual plan de gestión del lobo de "improvisación" y ha denunciado que carece de memoria económica o de un estudio de impacto real sobre la ganadería extensiva. La portavoz de Vox ha puesto como ejemplo la existencia de criterios dispares según el territorio, señalando que "en zonas donde se han producido mil ataques permiten extraer ocho lobos" mientras que en otras "con 400 ataques permiten extraer nueve".