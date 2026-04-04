El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos destaca el apoyo del Principado a los quesos y productos locales en la Feria de Taramundi - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha visitado este sábado la XXIX Feria del Queso y Productos Locales, donde ha destacado la importancia de apoyar las producciones asturianas.

Marcos ha señalado que "es un clásico ver cómo desde un ayuntamiento se apuesta claramente por las producciones locales, asturianas y en esta ocasión por los quesos de Asturias y también por la artesanía de Asturias".

El consejero ha resaltado también la relevancia de otros sectores, como la cuchillería de Taramundi, ya que genera "muchos puestos de trabajo y es la línea el gobierno de Asturias quiere seguir potenciando, apoyando este tipo de iniciativas".

Además, ha señalado que este evento "representa la mayor mancha quesera europea y una manera de mostrar la importancia que tienen nuestros alimentos del paraíso natural para que los visitantes puedan deleitarse con ellos".

Marcos ha recordado que este año se mantiene el plan Saboreal Paraíso, con una inversión de 27,4 millones de euros para la promoción de productos locales, y ha avanzado que "a lo largo de los próximos días asistiremos en Madrid a distintas reuniones con distribuidores y comercializadores y nos acompañarán los propios consejos reguladores, tendremos presencia en Gourmet".