Marcelino Marcos inaugura la XXVII Feria de la Rosca y resalta la promoción del occidente asturiano - PRINCIPADO

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha participado este jueves en la inauguración de la XXVII Feria de la Rosca, en San Tirso de Abres, donde ha destacado el papel de este evento en la promoción del occidente asturiano y la defensa de la producción agroalimentaria y la artesanía de la región.

Marcos ha citado que el Ayuntamiento, junto con el Principado, trabaja en medidas para frenar el despoblamiento y mejorar las comunicaciones en la zona. Entre ellas ha citado la mejora del acceso al camping de Amaido y de carreteras para conectar el municipio. "Trabajamos para los hombres y mujeres que quieren seguir viviendo en el medio rural", ha declarado.

VEDA DEL SALMÓN Y GESTIÓN DE ESPECIES

Marcos también ha abordado la evolución de la población de salmón y la gestión de su veda. Ha explicado que el cupo de captura se ha reducido en función de la situación de la especie y que la normativa se ajustará a lo largo de la temporada 2026.

"La prioridad es defender el estado de la especie. Hemos sido más restrictivos con las capturas a medida que han descendido los censos y seguiremos evaluando la situación, como se ha hecho con las angulas o el pulpo, siempre coordinado con el sector", señaló.

El consejero ha indicado que estas medidas buscan garantizar la sostenibilidad de las especies y contribuir a la viabilidad económica de sectores clave como el pesquero en la región.