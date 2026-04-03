Marcelino Marcos pone en valor la tradición y el asociacionismo en la Feria de Oficios y Costumbres de Paredes

Marcelino Marcos en la XXI Feria de Oficios y Costumbres del Medio Rural en Valdés
Marcelino Marcos en la XXI Feria de Oficios y Costumbres del Medio Rural en Valdés - PRINCIPADO
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 3 abril 2026 13:49
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   OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcelino Marcos, ha destacado el papel del "trabajo colectivo y el movimiento asociativo" para la "defensa de nuestros pueblos y para la defensa de las tradiciones y la cultura del medio rural". Así lo ha asegurado durante la inauguración de la XXI Feria de Oficios y Costumbres del Medio Rural en el Valle de Paredes, en Valdés.

   Marcos ha subrayado que eventos como esta feria muestran el valor del trabajo agroalimentario, artesanal y de los oficios tradicionales, que considera esenciales preservar frente al riesgo de desaparición. "Defender lo rural es defender nuestra cultura y nuestras tradiciones", ha afirmado.

   El consejero ha señalado que esta labor se refuerza con políticas del Principado orientadas a poner en valor los territorios rurales, apoyar sus costumbres y respaldar al movimiento asociativo, que considera "fundamental para la preservación de los pueblos, la lucha frente al despoblamiento y la generación de desarrollo económico".

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