Marcelino Marcos pone en valor la tradición y el asociacionismo en la Feria de Oficios y Costumbres de Paredes

Marcelino Marcos en la XXI Feria de Oficios y Costumbres del Medio Rural en Valdés - PRINCIPADO

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcelino Marcos, ha destacado el papel del "trabajo colectivo y el movimiento asociativo" para la "defensa de nuestros pueblos y para la defensa de las tradiciones y la cultura del medio rural". Así lo ha asegurado durante la inauguración de la XXI Feria de Oficios y Costumbres del Medio Rural en el Valle de Paredes, en Valdés.

Marcos ha subrayado que eventos como esta feria muestran el valor del trabajo agroalimentario, artesanal y de los oficios tradicionales, que considera esenciales preservar frente al riesgo de desaparición. "Defender lo rural es defender nuestra cultura y nuestras tradiciones", ha afirmado.

El consejero ha señalado que esta labor se refuerza con políticas del Principado orientadas a poner en valor los territorios rurales, apoyar sus costumbres y respaldar al movimiento asociativo, que considera "fundamental para la preservación de los pueblos, la lucha frente al despoblamiento y la generación de desarrollo económico".