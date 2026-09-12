Marcelino Marcos ve "una auténtica irresponsabilidad" no mantener las restricciones frente a la dermatosis nodular

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, en la inauguración de Agrosiero 2026. - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

l consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha defendido las restricciones adoptadas para tratar de evitar la llegada de la dermatosis nodular a Asturias y ha considerado que sería "una auténtica irresponsabilidad" no mantener todas las medidas posibles para prevenir la enfermedad, cuya aplicación está prevista inicialmente hasta el 31 de octubre.

Marcos ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de AgroSiero 2026, donde ha señalado que la ausencia de ganado vacuno por las restricciones sanitarias convierte esta edición en "un año singular, especial". El consejero ha defendido que la situación supone también una oportunidad para "difundir, para defender, para apostar por otro tipo de producciones, por otro tipo de razas".

En este sentido, ha destacado el impulso del Ayuntamiento de Siero al Gochu Astur Celta, una raza autóctona que, según ha señalado, cuenta con "un arraigo de calidad importante" y por la que están apostando distintas ganaderías. Marcos ha reivindicado asimismo los productos derivados de esta raza incluidos en la marca Alimentos del Paraíso Natural.

Por otro lado, el consejero se ha referido a la negociación de la futura Política Agraria Común (PAC), ante la incertidumbre sobre el periodo posterior a 2027-2028. Marcos ha defendido que Europa debe garantizar recursos suficientes para el sector primario y ha apostado por mantener una posición común de las comunidades de la cornisa cantábrica.

En este sentido, ha señalado que Asturias defenderá junto a Galicia, País Vasco y otras comunidades esta posición en la próxima Conferencia Sectorial, prevista el miércoles en Madrid, con el objetivo de diferenciar el modelo de producción de la cornisa cantábrica. Asimismo, ha destacado que la PAC de 2025 movilizó 93,1 millones de euros en Asturias, una cifra que ha calificado de récord.