Marcos afirma que el pacto por el medio rural "se está cumpliendo" en Asturias, con el adelanto de las ayudas de la PAC

Rueda de prensa de los consejeros de Hacienda, Guillermo Peláez, y Medio Rural, Marcelino Marcos. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha asegurado este martes que el Pacto por el Medio Rural "se está cumpliendo" y prueba de ello es que el Gobierno ha adelantado a octubre el pago de las ayudas estructurales de la PAC, con más de 20,3 millones de euros que beneficiarán a 11.138 ganaderos.

El titular de Medio Rural ha hecho este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha explicado que ya se han abonado 14,3 millones para apoyar a las explotaciones de vacuno de carne y leche, a los que se sumarán este viernes otros seis millones correspondientes al pastoreo extensivo.

En concreto, el 22 de octubre se ingresaron 14,32 millones de euros para apoyar a 5.518 ganaderías. Este viernes otros 6,02 millones beneficiarán a 5.620 explotaciones del ecorregimen de pastoreo extensivo.

El periodo de abono de los anticipos comenzó el 16 de octubre, y se prolongará hasta el 30 de noviembre. Este año los pagos pueden alcanzar el 75% de las ayudas directas, frente al límite del 70% de campañas anteriores, por las medidas excepcionales adoptadas por UE ante consecuencias de la guerra en Irán.

Por otro lado, la consejería trabaja para completar los anticipos antes del 30 de noviembre con los pagos de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, el pago redistributivo y la ayuda complementaria a jóvenes agricultores. El objetivo, ha explicado Marcos, es alcanzar los 38,8 millones.

Con estas cifras sobre la mesa, Marcelino Marcos ha reprochado las declaraciones de la candidata del PP al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega, quien criticó este fin de semana al Principado por no haber adelantado el máximo permitido de las ayudas de la PAC y defendió el mantenimiento del presupuesto de la PAC en la UE.

El presupuesto de la PAC, ha enfatizado Marcos, se dirime en la Comisión Europea, que es la institución que tiene capacidad para determinar las cuantías que se destinan, y la mayoría de la Comisión es de gobiernos de la derecha y ultraderecha. Con sus declaraciones del fin de semana, ha remarcado el consejero, el PP ha evidenciado una "capacidad de trasladar falacias tremenda".

El Gobierno de Asturias, ha agregado, está en contra del recorte del presupuesto de la PAC, y ha defendido los recursos necesarios para fortalecer la competitividad, la resiliencia y la sostenibilidad del sector agrario.