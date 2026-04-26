Marcos constata la pérdida de explotaciones de lácteo en Asturias pero no cree que sean datos "negativos"

El consejero Marcelino MArcos en el certamen de quesos artesanos de Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos, ha confirmado este domingo la pérdida de explotaciones de vacuno de leche en Asturias, aunque ha asegurado que los prorcionados por el Ministerio no son datos "negativos" con carácter general, sino que se vincula al envejecimiento y la falta de relevo.

En unas declaraciones a los medios durante su asistencia al certamen de quesos artesanos de Asturias, Marcos ha explicado que para paliar la reducción de explotaciones el Ejecutivo continúa trabajando en la incorporación de los jóvenes al mundo rural.

Respecto a los desafíos del sector, Marcos ha admitido que "la incertidumbre que se genera con los precios" puede "generar desánimo y preocupación a la hora de realizar inversiones", pero ha insistido en que la línea de trabajo es apostar por la "modernización, innovación y seguir trasladando un mensaje de oportunidad para poder vivir en el medio rural".

El consejero ha destacado, además, que en esta legislatura se han concedido al sector primario "más ayudas excepcionales" ante las situaciones excepcionales y de crisis que se han vivido, con más de 14 millones de euros destinados a diferentes programas.

Por otro lado, Marcos ha definido el sector agroalimentario en Asturias como "puntero" y "muy potente", siendo Asturias "de las regiones europeas donde más destaca por su calidad".