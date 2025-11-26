Marcos Líndez defiende la necesidad del Banco de Tierras y el gerente del organismo habla de "éxito"

Marcelino Marcos Líndez y José Ramón Feito - WEB DE LA JGPA

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos Líndez, ha defendido este miércoles la necesidad del Banco de Tierras de Asturias. El dirigente asturiano ha comparecido en una comisión parlamentaria acompañado del gerente del organismo, José Ramón Feito, quien en la comparecencia habló de "éxito" de gestión por haber fomentado cinco sucesiones de explotación.

Marcos y Feito han comparecido para dar cuenta de la Memoria de Actividades de la Comisión Regional del Banco de Tierras del ejercicio 2024 y han respondido a las preguntas de la oposición, cuyos diputados se han mostrado muy críticos.

El Consejero ha dicho que no se puede hablar de éxito o fracaso del Banco de Tierras, sino de su necesidad. "Un organismo autónomo no se analiza en clave de éxito, se analiza en clave de necesidad y dice si es importante la labor. Y desde mi punto de vista creo que es importante la labor que se desarrolla en el Banco de Tierras", ha comentado.

Marcos Líndez, además, ha dicho que no es cierta la información que dio previamente el portavoz del coordinador de Unión Rural Asturiana, Borja Fernández, en el sentido de que el organismo tiene nueve empleados. El dirigente asturiano ha pedido rigor y ha dicho que tiene siete.

El exalcalde de Tineo y actualmente gerente del organismo, José Ramón Feito, rehusó a preguntas de la oposición detallar cuál era su salario. "Si así lo pone el presupuesto...", se limitó a comentar después de que el diputado del PP Luis Venta le dijese que su remuneración era de 58.480 euros.

Feito sí detalló que el presupuesto del Banco de Tierras en 2025 es de 619.000 euros y que de esa cantidad 425.200 euros corresponden a pagos a personal.

En su intervención inicial Marcos Líndez dijo que el Banco de Tierras del Principado de Asturias constituye el patrimonio inmobiliario de la comunidad autónoma integrado por fincas de interés agrario que tienen por finalidad fomentar la modernización y el desarrollo agrario y social, así como el cultivo racional directo y personal de la tierra.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, Marcos Líndez ha insistido en que "durante el 2024 se ejecutaron un 73,27% de los ingresos y un 66,62% de los gastos" del Banco de Tierras.

Por otro lado, el consejero ha detallado las actuaciones realizadas en los patrimonios públicos adscritos al Banco de Tierras, como las mejoras en las instalaciones de bombeo, la revisión de proyectos de ordenación o la realización de trabajos de mantenimiento en infraestructuras viarias.

CRÍTICAS DE LA OPOSCIÓN

Los diputados de la oposición se han mostrado muy críticos con la gestión del Banco de Tierras. Así, l diputado del PP Luis Venta ha acusado al Banco de Tierras de Asturias de ser un "chiringuito socialista" que "dilapida miles de euros de todos los asturianos".

Venta ha criticado la gestión del Banco de Tierras, asegurando que "no saben ni cuántos trabajan" en esta institución. "Si alguien nos preguntase qué es un 'chiringuito', este es el mejor ejemplo", ha afirmado.

La presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, ha acusado al Gobierno regional de "despilfarrar" en el Banco de Tierras, al que ha calificado como una "herramienta inútil" que no ha reportado "ningún resultado en beneficio del medio rural".

"Desde que Adrián Barbón es presidente, desde el 2019, se llevan gastados 2.725.000 euros en el Banco de Tierras y no hemos tenido ningún resultado, ningún resultado en beneficio del medio rural", ha lamentado López.

"Usted pasó de cobrar unos 45.000 euros al año, gestionando 11 millones de euros de presupuesto en el ayuntamiento de Tineo a cobrar 58.000 euros al año para gestionar un escaso presupuesto de 500.000 euros, cuyo 90% lo gastan en personal. Es decir, que no tiene que hacer nada", le ha reprochado la portavoz de Vox a Feito.