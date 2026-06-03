Medio Rural descarta ayudas directas para los ganaderos del Puerto Pinos pero busca una solución jurídica

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, recibe al alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria de Asturias, Marcelino Marcos, ha descartado poner en marcha una línea de ayudas directas para los ganaderos que no pueden subir a su ganado al Puerto Pinos por auto judicial y ha asegurado que trabajará en coordinación con los afectados y el Ayuntamiento de Mieres para lograr una solución jurídica a futuro.

En unas declaraciones a los medios, Marcelino Marcos ha explicado que resultaría "muy difícil" justificar jurídicamente las ayudas directas, ya que estas suelen concederse cuando se produce una situación de emergencia.

El auto judicial que impide la subida de ganado asturiano al Puerto de Pinos también avisa al Ayuntamiento de que puede incurrir en responsabilidades penales si desobedece el mandato del juez. Al ser una "situación judicializada", el consejero ha explicado que su labor se orientará a "ver de qué manera se puede colaborar" aunque las posibilidades "son limitadas".

"Lo que queremos es sentarnos y escuchar a los ganaderos", ha dicho, para ver la problemática de cada uno de los afectados y tratar de buscar una solución provisional hasta que se resuelva el conflicto judicial. En este sentido, fuentes de la Consejería han explicado que la reunión con los ganaderos será el próximo martes 9 de junio.

El consejero ha insistido en que este es un conflicto jurídico, no político, que está basado en una sentencia y un auto que se dirige a las administraciones para que obren "en un sentido determinado". "Aquí no se trata de si hay que dirigirse la Junta de Castilla y León. Yo pongo el ejemplo al revés: si estuviéramos en una situación al revés, donde la razón la tuvieran los ganaderos de Mieres, ¿alguien cree que el Principado, el Ayuntamiento de Mieres, iba a ceder para beneficiar a los ganaderos de León? La respuesta es evidente", ha asegurado.

Para Marcos, lo importante es la "sintonía" con el Ayuntamiento de Mieres, extremo que el alcalde, Manuel Ángel Pérez, también ha puesto en valor. El regidor explicó al consejero la situación en el Puerto de Pinos, destacando que el Ayuntamiento lleva "años" cumpliendo las sentencias y "actuando de buena fe". Por ello considera "sorprendente" el fallo de la semana pasada, ya recurrido por el Consistorio.

Álvarez ha agradecido al consejero la "rápida respuesta" a la solicitud de reunión y la disposición mostrada por parte del consejero.