Medio Rural entrega los títulos de 198 fincas de la concentración parcelaria de Puertas-Pandiellu, en Cabrales

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, entrega los títulos de propiedad de las 198 fincas resultantes de la concentración parcelaria de Puertas-Pandiellu, en Cabrales. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha entregado este jueves los títulos de propiedad de las 198 fincas resultantes de la concentración parcelaria de Puertas-Pandiellu, en Cabrales, una actuación que ha reorganizado 157,9 hectáreas y reducido un 68,9% el número de parcelas.

El proceso ha agrupado las 638 parcelas que aportaban inicialmente 106 propietarios en 198 fincas de reemplazo. De este modo, cada propietario pasa de una media de 6,02 parcelas a 1,87, según ha informado el Gobierno del Principado. La superficie media de las nuevas fincas alcanza los 7.760 metros cuadrados, frente a los 2.475 metros cuadrados de las originales.

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha destacado durante la entrega en Cabrales la importancia de estas actuaciones para favorecer el aprovechamiento del territorio y la continuidad de la actividad agraria.

"La concentración parcelaria es una herramienta fundamental para mejorar la estructura de nuestras explotaciones, facilitar el trabajo de los profesionales del campo y generar mejores condiciones para mantener la actividad económica y la vida en nuestros pueblos", ha señalado.

MÁS DE SEIS KILÓMETROS DE CAMINOS

La actuación ha incluido el acondicionamiento de 6,3 kilómetros de caminos para mejorar los accesos a las nuevas fincas y facilitar el tránsito de vehículos agrícolas. De ellos, 1,6 kilómetros corresponden a nuevos viales y los otros 4,7 se han modificado mediante trabajos de ensanche y mejora de trazados.

Las obras, ejecutadas por la empresa Trabajos Salense, S.L., han contado con un presupuesto de 243.322 euros. La red permite mejorar las comunicaciones entre las fincas y las localidades afectadas y dotar a las explotaciones de accesos adecuados para los trabajos agrícolas.

La zona de concentración comprende las poblaciones de Puertas y Pandiellu, pertenecientes a la parroquia de Puertas, que suman alrededor de 90 habitantes. Del perímetro total de 157,9 hectáreas, 103,37 corresponden a terrenos agrícolas y 54,53 a superficie forestal.