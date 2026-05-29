Medio Rural finaliza actuaciones de emergencia en Somiedo y Cangas del Narcea para proteger núcleos rurales

Archivo - Puesto de mando avanzado en Cangas del Narcea. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha finalizado las obras de emergencia en la localidad de Perlunes, en el concejo de Somiedo, tras haber invertido 395.857 euros para prevenir posibles desprendimientos de rocas sobre la población a raíz del incendio forestal registrado en agosto de 2025.

El director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, ha visitado este viernes la zona tras concluir la actuación, cuya complejidad técnica ha obligado a trasladar los materiales de construcción mediante helicóptero. Las labores han consistido en la instalación de una barrera dinámica de protección diseñada para absorber la energía derivada de la caída de grandes bloques rocosos, un sistema dimensionado para soportar impactos de hasta mil kilojulios que se ha distribuido en dos tramos de 100 y 130 metros de longitud.

Antes de la fijación definitiva de la estructura, se realizaron pruebas de tracción sobre pernos y bulones por parte de una empresa especializada, que emitió un certificado favorable, según informa el Principado a través de una nota de prensa. Posteriormente, la compañía suiza Geobrugg AG, fabricante del sistema de protección, certificó la correcta instalación de la barrera.

Previamente, se llevó a cabo un levantamiento fotogramétrico aéreo mediante dron para obtener un modelo digital del terreno y una ortofotografía de alta resolución. Este proceso permitió realizar la primera estimación económica de unos trabajos que han sido adjudicados a la empresa Malla Talud Cantabria S.L. mediante el procedimiento de emergencia.

SITUACIÓN EXCEPCIONAL TRAS EL FUEGO

Esta medida de protección se ha adoptado después de que el incendio forestal del pasado verano afectase al entorno de Caunedo y avanzase desde el valle del río Somiedo hacia el del río Aguino, hasta alcanzar el monte de utilidad pública número 40. La ladera noroeste de este espacio se sitúa sobre Perl.lunes y constituye una zona con más de 400 metros de desnivel y abundante presencia de rocas y canchales.

Desde el Principado indican que, pese a tratarse de un área que registra pequeños desprendimientos de forma habitual, el fuego ha provocado una situación excepcional al haber destruido el humus y parte de la cubierta vegetal, dejando el suelo desprotegido. Asimismo, las altas temperaturas alcanzadas durante el incendio han afectado a los afloramientos rocosos, lo que ha aumentado de forma significativa el riesgo de derrumbes ladera abajo.

OBRAS DE PREVENCIÓN EN XINESTOSU

Por otro lado, la Consejería de Medio Rural ha instalado una barrera de contención similar para proteger las viviendas de la localidad de Genestoso, en el concejo de Cangas del Narcea, ante posibles desprendimientos de rocas. Esta actuación ha conllevado una inversión de 815.000 euros.

Esta obra también ha sido adjudicada con carácter de emergencia tras los incendios forestales que han afectado a la zona el verano pasado, con el fin de evitar que los materiales sueltos supongan un riesgo para el núcleo rural.