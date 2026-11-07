Mieres subasta 16 sementales de Asturiana de los Valles con precios de salida de entre 1.500 y 2.000 euros

Cartel de la subasta nacional de Mieres. - AYUNTAMIENTO DE MIERES

MIERES, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial de Mieres acoge este fin de semana una subasta nacional con un total de 16 sementales de la raza Asturiana de los Valles. La pujas podrán hacerse 'online' y de manera presencial a partir de mañana a las 11.00 horas.

Los precios de partida de los animales en la puja se han fijado en 2.000 euros para 15 de los lotes y en 1.500 euros para el semental restante. Los compradores deberán suscribir un contrato de compraventa mercantil y un convenio por el cual se comprometen a mantener al semental en la ganadería durante al menos dos años.

Los toros participantes han sido sometidos previamente a los criterios de valoración genético-funcional del esquema de toros jóvenes de la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la Raza Asturiana de los Valles (Aseava), en colaboración con el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida). Para concurrir a la puja, los ejemplares han tenido que superar las exigencias técnicas y los controles sanitarios correspondientes.

La cita, organizada por Aseava, cuenta con la colaboración del Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Mieres.