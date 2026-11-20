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OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 300.581 euros el contrato para analizar los sedimentos y materiales de once puertos asturianos. El contrato, adjudicado a Eurofins Iproma, tiene un plazo de ejecución de 18 meses e incluye los análisis necesarios para obtener y renovar los correspondientes permisos de vertido.

Según ha informado el Principado en una nota de prensa, estos estudios permitirán disponer de la información necesaria para agilizar los trámites ambientales y preparar con antelación los trabajos de dragado

Las actuaciones se realizarán en los puertos de Castropol, Viavélez (El Franco), Puerto de Vega (Navia), Cudillero, el canal de navegación de la ría del Nalón, San Esteban, San Juan de la Arena, Candás, El Puntal (Villaviciosa), Lastres y la dársena pesquera de Llanes.

En la misma nota de prensa, desde el Gobierno asturiano explican que la dinámica litoral provoca que los sedimentos se acumulen de forma recurrente en los canales de entrada y en las dársenas. Esta acumulación puede reducir la profundidad y dificultar el acceso, la navegación y las maniobras de las embarcaciones, lo que afecta tanto a la flota pesquera como a la náutica deportiva.

Según destacan, contar con análisis actualizados permite anticiparse a estas necesidades y avanzar en la preparación de los dragados antes de que sea necesario intervenir. De esta forma, la consejería dispone de la información técnica necesaria para tramitar los permisos ambientales y planificar las actuaciones sin tener que esperar a realizar estos estudios cuando llegue el momento de ejecutar los trabajos.

Los análisis determinarán la composición de los sedimentos que se van a extraer y establecerán cómo deben gestionarse y cuál es su destino más adecuado. Esta información resulta imprescindible para obtener y renovar los permisos de vertido y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.