Origen España reclama ayudas específicas y menos burocracia para garantizar el relevo generacional en el campo

La vicepresidenta de la DOP Cabrales, Jéssica López. - ORIGEN ESPAÑA

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (Origen España) ha señalado la importancia de garantizar la continuidad del sector agroalimentario ante la falta de relevo generacional y ha propuesto un paquete de medidas que incluye el impulso de una formación especializada, la concesión de ayudas específicas a los jóvenes y la agilización de los trámites burocráticos.

La entidad ha reunido a cuatro jóvenes vinculadas a Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) con el objetivo de analizar los retos actuales del campo. En este sentido, el presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha explicado que resulta "crucial" dar a conocer la realidad de una industria que se ha modernizado notablemente en los últimos años, que genera valor añadido en el territorio y que permite desarrollar un modelo de vida atractivo fuera de las grandes ciudades.

Entre las participantes ha estado la vicepresidenta del Consejo Regulador de la DOP Cabrales, Jéssica López, quien ha reivindicado que la vida rural está "muy infravalorada". López, propietaria de la Quesería Maín a sus 43 años, ha defendido que fuera de las urbes existen "grandes oportunidades, totalmente diferentes e igual de gratificantes".

"Elaborar productos de calidad y reconocidos es un gran orgullo. Tenemos que preservar la memoria de nuestros antepasados y apostar por comida y alimentos reales", ha añadido.

UNIÓN DE TRADICIÓN Y MODERNIDAD

Por su parte, Teresa y Aina Tejedor, técnico de calidad y técnico de I+D+i de la empresa El Zagal (IGP Sobrasada de Mallorca), han apuntado que asumir el relevo generacional supone "unir el conocimiento tradicional con las nuevas herramientas" aprendidas durante su formación. Han explicado que están impulsando programas específicos en sostenibilidad, digitalización, trazabilidad e innovación para atraer y retener el talento joven, y han remarcado el potencial de la comunicación para transmitir el valor diferencial y la autenticidad del producto protegido.

Finalmente, la directora general de Uvalma (DOP Uva de Mesa Embolsada del Vinalapó), Estefanía Romero, ha resaltado el papel de las denominaciones de origen como "un soporte clave frente a la inseguridad del sector". Romero ha considerado que estar adscrito a una DOP representa una "muy buena opción" para los jóvenes agricultores y ganaderos, ya que les permite seguir consejos de comercialización y conocer de primera mano las subvenciones existentes para implementar mejoras en sus fincas.