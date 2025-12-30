Pacma lleva al TSJA el plan de control del lobo en Asturias por considerarlo ilegal y contrario a derecho

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista (Pacma) ha interpuesto de una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) contra la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que aprueba el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2025-2026.

Pacma considera que dicho programa vulnera de "forma flagrante" la normativa europea y nacional de protección de la fauna, al autorizar la captura y muerte de ejemplares de lobo en un contexto en el que la especie se encuentra en estado de conservación desfavorable en todo el territorio español, tal y como reconocen los informes oficiales remitidos por el propio Estado español a la Comisión Europea y el reciente censo nacional del lobo.

La formación política sostiene que el plan asturiano ignora la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que no pueden adoptarse medidas letales contra una especie protegida mientras su estado de conservación sea desfavorable, ni siquiera en aquellas zonas donde la normativa permite medidas de gestión. En este sentido, Pacma denuncia que la Administración autonómica ha optado por la caza como herramienta principal, obviando el principio de precaución ambiental y las obligaciones derivadas de la Directiva Hábitats.

CUESTIONAMIENTO DE LOS INFORMES TÉCNICOS

En la demanda, Pacma cuestiona además la validez científica de los informes técnicos en los que se apoya el programa, denunciando que sobreestiman la población de lobos, omiten datos esenciales sobre su situación real y no se ajustan a los criterios metodológicos exigidos por la normativa europea.

El partido animalista denuncia también la ausencia de una estrategia efectiva de coexistencia con la ganadería, señalando que el programa no prioriza ni desarrolla medidas preventivas como la protección del ganado, el uso de mastines, cerramientos o una política de compensaciones vinculada a la prevención.

Asimismo, la demanda denuncia la "falta de transparencia y de participación pública", al no haberse garantizado un trámite de audiencia real ni el acceso completo a la información ambiental, vulnerando, a su criterio, el Convenio de Aarhus y la legislación española en materia de participación ciudadana.

La formación política concluye a la espera de que la demanda prospere "en defensa de los que es de todos y no de los cazadores: la naturaleza, nuestros bosques y parques nacionales".