Pacma presenta alegaciones contra el nuevo plan asturiano del lobo

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OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Pacma ha presentado un extenso escrito de alegaciones contra la propuesta de modificación del II Plan de Gestión del Lobo en el Principado de Asturias, solicitando además medidas cautelares urgentes para suspender cualquier extracción de ejemplares mientras no exista una evaluación científica independiente que acredite el estado favorable de conservación de la especie.

Desde Pacma afirman que el borrador impulsado por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano "carece de base científica suficiente" y vulnera tanto la normativa europea como la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo español.

La formación política sostiene que el lobo ibérico continúa en un estado de conservación "desfavorable-inadecuado" en todas las regiones biogeográficas españolas, según los últimos informes oficiales y diversos estudios científicos citados en las alegaciones. Además, alertan sobre la baja variabilidad genética de la población ibérica y el riesgo que supondría continuar autorizando controles letales y cupos de extracción.

Pacma recuerda que la Directiva Hábitats obliga a garantizar la conservación favorable de la especie antes de permitir cualquier explotación o control poblacional, y señala que Asturias no puede valorar la situación del lobo únicamente dentro de su territorio, sino teniendo en cuenta el conjunto de la población ibérica y su dimensión transfronteriza con Portugal.

En el documento, el Partido Animalista también rebate la idea de que matar lobos reduzca los ataques al ganado. Según exponen, distintos estudios científicos y datos oficiales demuestran que las extracciones no disminuyen los daños y, en muchos casos, incluso los incrementan al desestructurar las manadas.

Desde Pacma insisten en que las medidas realmente eficaces pasan por "reforzar la prevención mediante vallados electrificados, vigilancia, presencia de pastores y ayudas públicas destinadas a la protección del ganado".

Entre las peticiones formuladas al Principado de Asturias, Pacma solicita la eliminación del sistema de cupos de extracción contemplado en el borrador del plan, la suspensión cautelar inmediata de la caza y controles de lobo, y la elaboración de un informe científico independiente con participación de universidades y entidades especializadas como Secem.