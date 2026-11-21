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MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pesca España celebra este sábado el Día Mundial de la Pesca poniendo el foco en los hombres y mujeres que salen cada día al mar y subrayando el peso económico y social de una actividad que genera alrededor de 31.000 empleos directos y otros 150.000 indirectos en todo el país, superando en total los 180.000 puestos de trabajo vinculados.

En concreto, la asociación destaca en un comunicado la aportación del sector va más allá de la faena a bordo de los buques, ya que sostiene el empleo en las lonjas, el transporte, la comercialización, la transformación y numerosos negocios de las localidades costeras.

En términos económicos, el pescado y el marisco capturados por la flota española alcanzaron en 2025 un valor superior a los 1.700 millones de euros en el momento de su primera comercialización.

Con motivo de este día, Pesca España quiere rendir homenaje a los profesionales del mar y acercar su realidad a la sociedad, objetivo para el que impulsó la realización del documental 'Marineros', rodado a bordo de embarcaciones en Almería y Cádiz para dar voz a sus protagonistas y mostrar las familias e historias que hay detrás de la profesión.

"Muchas veces vemos el pescado en el mercado o en el plato, pero no siempre pensamos en las personas que hay detrás. En Pesca España queremos que la sociedad conozca y valore a quienes hacen posible que los productos del mar lleguen cada día a nuestras mesas. Porque la pesca no es solo una actividad económica: es una forma de vida, parte de nuestra cultura y algo que merece la pena preservar", ha señalado el gerente de la organización, Antonio Nieto.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL ANTE LAS NEGOCIACIONES DE BRUSELAS

Este reconocimiento se produce a las puertas de un momento clave para la flota, dado que en diciembre tendrán lugar las negociaciones europeas sobre los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas de pesca para 2027, unas decisiones que marcarán el futuro de miles de profesionales y familias.

Ante esta cita comunitaria, Pesca España ha recordado que la sostenibilidad de la actividad debe contemplar también su dimensión social y económica, defendiendo que el cuidado de los recursos marinos y la continuidad de la actividad pesquera deben avanzar de la mano.

"Queremos que dentro de muchos años sigamos teniendo pescadores, barcos saliendo a faenar y pueblos costeros con actividad y futuro. Para conseguirlo seguiremos cuidando el mar, apostando por la innovación y reconociendo el valor de quienes trabajan en él", ha concluido Nieto.