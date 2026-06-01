El plan para frenar la fuga de 7.000 terneros asturianos al año: piden ayudas urgentes de hasta 300 euros por res

Los diputados Adrián Pumares (Foro), Carolina López (Vox) y Luis Venta (PP), junto al coordinador de URA, Borja Fernández - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Rural Asturiana (URA) ha pedido este lunes la creación urgente de una línea de ayudas extraordinarias para el cebo y finalización de terneros y potros en la región. La iniciativa, que llegará al Pleno de la Junta General avalada conjuntamente por PP, Vox y Foro, busca frenar la marcha de 7.000 terneros que cada año salen de Asturias para ser engordados en otras comunidades. El plan propone ayudas directas por animal escalonadas (de 300 a 200 euros) para reses y equinos autóctonos.

El coordinador de URA, Borja Fernández, ha presentado la iniciativa, que se debatirá en el próximo pleno autonómico a través de una Proposición No de Ley registrada por PP, Vox y Foro Asturias. La propuesta insta al Principado a crear de manera "urgente" una línea autonómica extraordinaria de ayudas destinada al fomento del cebo y finalización de bovinos que den origen a canales certificadas en el Principado de Asturias, y equinos de razas autóctonas y razas oficialmente reconocidas en Asturias.

La iniciativa plantea ayudas por animal elegible y año, con 300 euros para cada ternero o potro hasta los cinco primeros sacrificados; 250 desde el sexto hasta el 15; y 200 por cada animal del 16 al 52. La ayuda máxima por solicitante no podrá superar los 9.950 euros.

Los animales subvencionables serán terneros nacidos y criados en explotaciones asturianas que den origen a canales certificadas bajo la IGP Ternera Asturiana, con edad máxima de sacrificio de 18 meses. En cuanto al ganado equino, serán razas autóctonas y reconocidas oficialmente en Asturias, con edad mínima de 10 meses, peso mínimo de 60 kilos por canal y edad máxima de sacrificio de 18 meses.

El objetivo de esta iniciativa es hacer frente al incremento de costes que supone alimentar a terneros en la última fase antes del sacrificio. "Por desgracia se ha perdido la tradición", ha explicado Fernández, por el incremento de los costes, la escasa rentabilidad y la falta de ayudas específicas, a lo que se añade la dificultad en el relevo generacional del campo.

Según URA, son unos 7.000 los terneros que salen cada año de Asturias y terminan el ciclo productivo en otras comunidades autónomas. "El valor añadido de esos animales se pierde en Asturias", ha enfatizado.

Borja Fernández ha explicado que esta es una iniciativa "calcada" a una que ya está en marcha en Cantabria. El marco legal, ha explicado, "es el mismo", por lo que "no hay excusas por falta de encaje legal".

LOS GRUPOS RESPALDAN LA INICIATIVA

Desde PP, Vox y Foro han respaldado esta iniciativa, que presentarán de manera conjunta para su votación en el pleno. Así, el diputado del PP Luis Venta ha señalado que esta ayuda es necesaria para fomentar le cebo de terneros vinculados a la marca de Ternera Asturiana y ha puesto el foco en el hecho de que el 70% de las solicitudes para engorde de terneros se han denegado. "El Gobierno no puede quedarse parado", ha dicho.

La portavoz de Vox, Carolina López, ha recordado que URA planteó esta iniciativa a todos los grupos parlamentarios, incluido PSOE e IU-Convocatoria por Asturies y que busca dar solución a las necesidades del sector. "Esperamos que el Gobierno acepte esta propuesta y la ponga en marcha cuanto antes", ha señalado.

Finalmente el diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares (Foro), ha asegurado que esta iniciativa "no busca el conflicto partidista" sino encontrar posibilidades de acuerdo, de manera que se haga frente al hecho de que cada vez hay "más cebo" que sale de Asturias.