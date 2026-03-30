Planas urge a Bruselas a actuar ante la presión de la crisis de Oriente Próximo sobre costes agrarios

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BRUSELAS/OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha advertido este lunes en Bruselas del impacto de la crisis en Oriente Medio sobre el sector agroalimentario europeo, especialmente por sus efectos en los mercados energéticos y de fertilizantes, y ha pedido a la Comisión Europea que siga "muy de cerca" la evolución de la situación y adopte "las medidas necesarias" si es preciso.

"El 49% de la urea pasa por el estrecho de Ormuz, 30% del amoníaco. Yo creo que hay una iniciativa en curso de Naciones Unidas para intentar desbloquear este tema. Supongo que hablaremos de ello en esta reunión. Le pediremos a la Comisión que siga muy de cerca la evolución de la situación y que adopte aquellas medidas que sean necesarias en relación con este tema", ha señalado en su llegada a la reunión con los titulares de Agricultura y Pesca de la UE.

En este contexto, Planas ha avanzado que uno de los focos del debate será la situación de los fertilizantes, tanto por su encarecimiento como por las dificultades de suministro, en un momento en el que la UE afronta una "vulnerabilidad estratégica" y una "situación muy compleja" en este ámbito, derivada tanto por el conflicto de Oriente Próximo como por la guerra en Ucrania.

Asimismo, ha apuntado a la necesidad de explorar posibles respuestas a nivel europeo, incluyendo ajustes en instrumentos como la tasa de carbono en frontera o nuevas iniciativas que permitan garantizar el abastecimiento y contener los precios.

Planas ha defendido también el paquete de medidas adoptado por España para hacer frente a este escenario, que incluye ayudas al gasóleo y compensaciones por el aumento del coste de los fertilizantes, que, según ha subrayado, buscan evitar que se encarezcan los costes en origen y, con ello, "limitar el efecto" sobre los ciudadanos en los precios de los alimentos.

El ministro ha advertido además de que la crisis "no va a resolverse pronto" y ha dejado abierta la puerta a nuevas actuaciones en función de su evolución, al tiempo que ha subrayado que el Ejecutivo sigue "muy de cerca" su impacto en la cesta de la compra para evitar su traslado a los consumidores.

"Si hace falta en el futuro adoptar otras medidas, lo iremos viendo", ha añadido el ministro, que ha insistido en que las consecuencias del ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel ya están teniendo efectos visibles en los mercados y obligan a vigilar la evolución de la situación.

En paralelo, el ministro ha situado este debate dentro de un escenario más amplio de tensiones comerciales, marcado también por la política arancelaria de Estados Unidos y el fin de la moratoria en el conflicto Airbus-Boeing, lo que, a su juicio, exige una respuesta europea basada en la "prudencia", pero también en la "firmeza"."No estamos para más sobresaltos desde el punto de vista de las relaciones comerciales", ha advertido.

INSISTE EN REFORZAR LA FUTURA PAC

Más allá de la coyuntura internacional, Planas ha realizado un balance "mixto" de la estrategia agraria de la Comisión Europea un año después de su presentación, valorando avances en ámbitos como la Organización Común de Mercados o la directiva de prácticas comerciales desleales, pero mostrando su "decepción" por la propuesta sobre la Política Agrícola Común (PAC).

"Tenemos que aprovechar esta negociación para recuperar la singularidad de la PAC y un instrumento potente a través de un reglamento que cubra todas las actuaciones de la PAC y también una financiación suficiente. Esta es la posición de España y en ello vamos a trabajar sobre la batería", ha insistido.

En este contexto, el ministro ha advertido también de la necesidad de dar seguridad jurídica ante la futura entrada en vigor de la nueva PAC, al considerar que los plazos actuales dificultan su aplicación.

"Estamos en el final del mes de marzo del año 26. Muy probablemente esta PAC no podrá entrar en vigor el 1 de enero del 28, por tanto, hay que clarificar algunos aspectos de ese enlace entre uno y otro presupuesto", ha señalado, en referencia a cuestiones como el vino o las organizaciones de frutas y hortalizas.