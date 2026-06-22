Planas ve "insuficiente" la propuesta de Bruselas para fertilizantes: "España pone 500 millones y la UE cero"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta hoy a una sesión de control que coinci - Marta Fernández - Europa Press

BRUSELAS 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha tachado este lunes de "absolutamente insuficiente" la propuesta de la Comisión Europea para hacer frente al aumento del coste de los fertilizantes derivado de la situación en Oriente Próximo y ha considerado "sorprendente" que España haya movilizado 500 millones de euros mientras que la Unión Europea haya puesto "cero".

"Lo extraño es que España ponga 500 millones y la Unión Europea ponga cero, y esto me parece, sinceramente, sorprendente", ha afirmado Planas, quien ha criticado la iniciativa que Bruselas anunció el pasado 12 de junio, al considerar que se limita a reutilizar fondos no ejecutados del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) sin aportar nuevos recursos económicos para agricultores y ganaderos.

En declaraciones a la prensa antes del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE en Luxemburgo, el titular de agricultura ha advertido de que la situación de los fertilizantes "continúa siendo problemática" y ha avisado de que, incluso en caso de cumplirse un eventual acuerdo sobre Oriente Próximo, la normalización del tráfico por el estrecho de Ormuz y, con ello, del suministro de petróleo, gas y fertilizantes, "tardaría semanas o meses" en recuperarse.

"Este es un tema que continúa siendo problemático e insistiremos cerca de la Comisión respecto de la necesidad de articular medidas que nos permitan mantener los niveles de fertilización, que quiere decir, evidentemente, como consecuencia, los niveles de producción agroalimentaria", ha añadido.

Ante esta situación, ha reivindicado la respuesta del Gobierno español, que ha destinado 500 millones de euros para compensar el incremento de costes, una cuantía que, según ha dicho, constituye "la respuesta más fuerte" adoptada en el conjunto de la Unión Europea.

En este sentido, ha recordado que España consume anualmente alrededor de 4,5 millones de toneladas de fertilizantes, con un valor superior a los 2.300 millones de euros, y ha explicado que las ayudas aprobadas hasta ahora han permitido cubrir "una buena parte" del sobrecoste registrado desde febrero

"La Comisión Europea nos ha autorizado hasta el 70%, precisamente estamos ahora en ese debate", ha señalado Planas, que ha insistido en reclamar una mayor implicación financiera por parte de las instituciones comunitarias ante un problema que, a su juicio, afecta al conjunto del sector agrario europeo.

El Ejecutivo comunitario propuso el pasado 12 de junio movilizar unos 540 millones de euros para hacer frente al encarecimiento de los fertilizantes, una cifra que incluye 300 millones de euros adicionales procedentes del presupuesto comunitario de 2026 y recursos ya disponibles en la reserva agrícola.

Además, Bruselas prevé que los Estados puedan complementar estas ayudas con financiación nacional de hasta el 200% de la aportación europea, elevando potencialmente el apoyo total hasta 1.500 millones de euros, al tiempo que ha planteado ajustes en la Política Agrícola Común (PAC) para facilitar un acceso "más rápido y flexible" a este respaldo económico.