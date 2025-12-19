Rechazada la enmienda a la totalidad de Vox a la ley del Estatuto de las Mujeres Rurales

Votación - CAPTURA DE LA WEB DE LA JGPA

OVIEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La enmienda a la totalidad que presentó el grupo parlamentario Vox a la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales del Principado de Asturias ha sido este viernes rechazada en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA).

Vox pedía la devolución de la ley, pero no encontró apoyos. Los grupos que sustentan el Gobierno, PSOE y Convocatoria-IU, votaron en contra, al igual que la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. El PP y el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, terminaron absteniéndose. El resultado de la votación fue de 23 votos en contra, 18 abstenciones y 4 a favor.

La portavoz de Vox, Carolina López, intervino para pedir la devolución de la ley argumentando que estaba plagada de ideología. "Este proyecto no tiene presupuesto, no tiene impacto real y no ofrece soluciones. Es una cortina de humo para tapar su nefasta de gestión", les ha dicho a los diputados del Gobierno.

Sin embargo, el consejero de Medio Rural y Política Agraria, el socialista Marcelino Marcos Líndez, defendió la norma porque considera que contribuye a que las mujeres sean reconocidas como deben. "Asturias no puede renunciar a la mitad de su talento ni permitir que la vida rural se construya sin las mujeres", señaló.

En la misma línea, la diputada del PSOE Alba Álvarez defendió la ley "porque el futuro de Asturias, de la Asturias rural, se escribe en femenino o no se escribe".

Por parte de Convocatoria-IU intervino Delia Campomanes, quien criticó a Vox por renunciar a mejorar la ley en el trámite de enmiendas parciales. "Hablamos de igualdad, de cohesión territorial, de derechos y de futuro para le medio rural", indicó.

Miengras, Covadonga Tomé cargó contra Vox y acusó a sus represententes de ser "verdaderamente impresentables en todo lo que tiene que ver con la mujer y sus derechos".

El diputado del PP Luis Venta fue el encargado de defender la posición de su partido. Acusó a los socialistas de ser "hipócritas" por decir que son muy feministas cuando están saliendo informaciones de casos de acoso sexual en su partido. "¿Ha denunciado la Federación Socialista Asturiana ante la Fiscalía los casos de acoso a mujeres de altos cargos socialistas?", ha preguntado, antes de anunciar su abstención porque no quería caer "en la trampa" de Vox, que considera "dispara a todo lo que se mueve". También anunció su abstención Adrián Pumares, quien consideró que sí es necesario el estatuto.