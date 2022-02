Pleno- Rechazada una propuesta de Vox que pedía seguir aplicando el Plan de Gestión del lobo regional

OVIEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, ha defendido este miércoles en el Pleno la Junta General del Principado de Asturias una proposición no de ley en la que insta al Consejo de Gobierno a hacer valer el Plan de Gestión del Lobo del Principado de Asturias, promoviendo su aplicación de manera inmediata de cara a proteger a los ganaderos asturianos, ya que a su juicio si no se aplica es "por cobardía". La propuesta no ha salido adelante al ser rechazada por PSOE, Podemos e IU.

En su exposición de motivos Blanco ha indicado que a día de hoy el lobo cuenta con más protección que los ganaderos y será el lobo quien acabe con la ganadería extensiva en Asturias.

"No será la ganadería intensiva sino el lobo quien acabe con la ganadería en Asturias", ha dicho Blanco que ha indicado que es el miedo "exacerbado del consejero a perder su puesto lo que provoca que el Plan del lobo no se aplique en Asturias".

Así, ha defendido el portavoz de Vox que sobre la base de la disposición adicional primera en su punto primero y la disposición adicional segunda de la orden Lespre, ante la situación actual, no tiene sentido la suspensión del Plan de Gestión del Lobo en Asturias. En primer lugar, porque se trata de una medida de extracción y captura de ejemplares del lobo anterior a la entrada en vigor de la orden Lespre y, en segundo lugar, porque la estrategia de conservación y gestión del lobo no tiene capacidad normativa, la norma aplicable es, única y exclusivamente, la orden ministerial.

La diputada socialista Alba Álvarez ha recordado que ya han sido varias las veces que el Gobierno asturiano ha explicado en sede parlamentaria su postura respecto a la inclusión del lobo en el Lespre y de los pasos adoptados por la Administración regional que desde el primer momento siempre "ha estado al lado de los ganaderos".

"El consejero de Medio Rural actúa con total responsabilidad y no con cobardía", ha indicado la diputada del grupo parlamentario socialista.

Desde el PP, Javier Brea, ha aprovechado su intervención para criticar la gestión socialista en materia ganadera y se ha referido al "ataque a la remolacha" por parte del PSOE. "Dejen el campo en paz, no lo toquen, porque cada cosa que tocan la destruyen", ha dicho Brea.

Ciudadanos, a través de su diputado Sergio García, ha dado su apoyo a la propuesta de Vox y ha indicado que el Plan del lobo en Asturias, "aunque era mejorable, funcionó".

Desde Podemos, Nuria Rodríguez, ha lamentado que se use el tema del lobo para enmascarar sus políticas y se ha mostrado muy crítica con la intervención de Blanco en la que ha dicho se incluyen "estupideces".

Foro, que ha apoyado la proposición de Vox, ha indicado que no obstante no se puede "blanquear" el Plan del lobo asturiano porque el mismo, independientemente del Lespre no se estaba cumpliendo en Asturias y además el mismo tiene demasiadas carencias y no soluciona los problemas de los ganaderos asturianos.