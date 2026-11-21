Eldiputado del PP Luis Venta en la Feriona de Teverga. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Luis Venta ha denunciado este sábado, durante su visita a La Feriona de Teverga, la falta de ejecución presupuestaria y los "continuos retrasos" en la gestión de la Consejería de Medio Rural, que, a su juicio, evidencian la incapacidad del Gobierno asturiano para dar respuesta a las necesidades del campo asturiano. "Si un consejero tiene sin ejecutar el 80% de las inversiones del presupuesto de 2026, a esto se le llama incompetencia; y si el Gobierno al que pertenece, además presume de gestión, es cuando se conoce como un fraude político", ha sentenciado.

En una nota de prensa, Venta ha señalado que la Consejería tiene pendientes de ejecutar 120 millones de euros de los 149 millones presupuestados para inversiones en 2026. "Estamos ante un consejero incompetente al frente de un Gobierno que presume de gestión mientras los recursos destinados al medio rural siguen sin llegar a sus destinatarios", ha remarcado.

Venta ha criticado también la gestión de las ayudas destinadas a las empresas agroalimentarias y forestales. Según ha recordado, los presupuestos de 2026 contemplan 11 millones de euros para este sector y, pese a ello, las empresas siguen esperando a que se resuelvan los expedientes y puedan materializar las inversiones previstas.

En lo referido a la política forestal y la prevención de incendios, Venta ha asegurado que, de los cinco millones de euros previstos para que las empresas desarrollen trabajos de prevención durante 2026, no se habría ejecutado "ninguna cantidad".

El diputado popular ha cuestionado asimismo la gestión de los anticipos de la Política Agraria Común. Según ha señalado, la Consejería habría abonado 20 millones de euros y mantiene pendientes otros 11 millones, cuyo pago se aproxima al límite del plazo del 30 de noviembre.

Otro de los asuntos que ha centrado las críticas de Venta ha sido la situación de las explotaciones ganaderas relacionadas con los pastos comunales del Aramo, en Quirós. El diputado ha denunciado la falta de diálogo y transparencia de la Consejería ante las medidas sanitarias que afectan a 75 explotaciones ganaderas.

El diputado regional ha asegurado que los problemas de ejecución presupuestaria, los retrasos en las ayudas, la falta de prevención forestal y la incertidumbre sanitaria "reflejan un problema general de gestión del Ejecutivo autonómico". "Tenemos un Gobierno que recauda cada vez más, pero que es incapaz de gestionar los recursos y hacer que lleguen a quienes los necesitan", ha aseverado.