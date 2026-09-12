El PP llevará al Pleno una propuesta de ayudas para paliar los efectos de la sequía en el campo asturiano - PP

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General Luis Venta ha anunciado este sábado durante su visita a Agrosiero 2026 que defenderá ante el Pleno una proposición no de ley para reclamar al Gobierno del Principado medidas extraordinarias frente a los efectos de la sequía sobre las explotaciones agrarias y ganaderas asturianas.

La iniciativa plantea una línea inmediata de ayudas directas para las explotaciones afectadas, destinada a compensar parte de los sobrecostes derivados de la falta de pastos y forrajes, así como medidas para garantizar el abastecimiento de agua al ganado, especialmente en las zonas de montaña y en las explotaciones extensivas.

El PP propone también que el Principado adelante durante la segunda quincena de octubre el 70% de las intervenciones en forma de pagos directos y de las medidas de ayuda que constituyen pagos directos de la PAC, dentro del máximo permitido por la normativa europea para 2026. Según Venta, esta medida permitiría aportar liquidez a las explotaciones que están afrontando gastos extraordinarios por la compra de forraje, el transporte de agua y otras necesidades derivadas de la sequía.

La proposición reclama además un programa extraordinario para revisar, recuperar y mantener fuentes, traídas, abrevaderos y depósitos destinados al suministro de agua al ganado, con especial atención a las zonas de montaña y a la ganadería extensiva.

Por último, el PP plantea crear una mesa de trabajo permanente con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y representantes del sector ganadero para realizar un seguimiento de la evolución de la sequía y establecer medidas de prevención y respuesta ante futuros episodios.