El PP llevará al Pleno una propuesta de ayudas para paliar los efectos de la sequía en el campo asturiano

El PP llevará al Pleno una propuesta de ayudas para paliar los efectos de la sequía en el campo asturiano
El PP llevará al Pleno una propuesta de ayudas para paliar los efectos de la sequía en el campo asturiano - PP
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 12 septiembre 2026 13:40
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   OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El diputado del PP en la Junta General Luis Venta ha anunciado este sábado durante su visita a Agrosiero 2026 que defenderá ante el Pleno una proposición no de ley para reclamar al Gobierno del Principado medidas extraordinarias frente a los efectos de la sequía sobre las explotaciones agrarias y ganaderas asturianas.

    La iniciativa plantea una línea inmediata de ayudas directas para las explotaciones afectadas, destinada a compensar parte de los sobrecostes derivados de la falta de pastos y forrajes, así como medidas para garantizar el abastecimiento de agua al ganado, especialmente en las zonas de montaña y en las explotaciones extensivas.

    El PP propone también que el Principado adelante durante la segunda quincena de octubre el 70% de las intervenciones en forma de pagos directos y de las medidas de ayuda que constituyen pagos directos de la PAC, dentro del máximo permitido por la normativa europea para 2026. Según Venta, esta medida permitiría aportar liquidez a las explotaciones que están afrontando gastos extraordinarios por la compra de forraje, el transporte de agua y otras necesidades derivadas de la sequía.

   La proposición reclama además un programa extraordinario para revisar, recuperar y mantener fuentes, traídas, abrevaderos y depósitos destinados al suministro de agua al ganado, con especial atención a las zonas de montaña y a la ganadería extensiva.

   Por último, el PP plantea crear una mesa de trabajo permanente con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y representantes del sector ganadero para realizar un seguimiento de la evolución de la sequía y establecer medidas de prevención y respuesta ante futuros episodios.

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