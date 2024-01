El PP ve "absurdas" las condiciones que establece el Principado para indemnizaciones por daños de la rata topo

OVIEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha tildado este martes de "absurdas" las condiciones establecidas por el Gobierno regional para indemnizar lo daños causados por la rata topo. "Es indignante que hablen de 0,035 euros por metro cuadrado. Las indemnizaciones que hoy salen publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) son una tomadura de pelo", ha lamentado la diputada regional Cristina Vega tras conocer el baremo de las indemnizaciones para los pagos derivados de los daños producidos por especies de la fauna silvestre cinegética y de protección especial a la agricultura y ganadería, donde se incluyen los de la rata topo.

Vega considera que con medidas como esa, el Gobierno asturiano presidido por Adrián Barbón "se está riendo de la gente". A su juicio, lo que deberían hacer es cumplir el mandato de la Cámara y declarar la rata topo como plaga.

El PP considera que se deben establecer unas indemnizaciones de manera puntual hasta que se acabe el problema. "Lo que se aprobó, a petición del PP en la Junta General del Principado, no fue que entrase en el baremo de daños, eso es aceptar que este roedor ha llegado para quedarse. Aprobamos que fuese declarada plaga, que se iniciase la solicitud al Ministerio para optar a las ayudas para su exterminación, no para aceptar que ha llegado para quedarse. El PSOE votó a favor aceptando esto, pero a día de hoy no tiene ninguna intención de hacerlo", ha explicado la diputada.