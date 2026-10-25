El Principado adjudica por 190.000 euros la mejora de pistas e infraestructuras ganaderas en Laviana

Adjudicación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado a la empresa Transportes y Maquinaria Gonzalo, por un importe de 190.187 euros, las obras de construcción de infraestructuras ganaderas y mejora de pistas en los montes de utilidad pública de Peñamayor y Raigoso, en el concejo de Laviana.

La actuación, que cuenta con un plazo de ocho meses, facilitará el manejo del ganado que pasta en régimen extensivo en los montes, además de adecuar los accesos a pastos y brañas.

El proyecto contempla la construcción de tres pasos canadienses en Campu la Güella, Coveyallo y Les Llanes-Entralgo, y la ejecución de tres mangas ganaderas en Campa Felguera, Los Collaos y Collao Breza.

Los trabajos incluyen también la mejora de 2,9 kilómetros de caminos y pistas forestales en los tramos entre Campa Felguera y Rubieta, Soto-Llorio-Acebal, el acceso a Campa Felguera por el paraje de Montarru y el camino del monte Castiello, además del ensanche del camino a Boroñes.

La intervención se completará con la creación de tres badenes de hormigón y 23 de tierra, la instalación de 32 sangraderas y la apertura de 263 metros de cunetas para mejorar el drenaje de las vías. Asimismo, se realizarán excavaciones en roca para ensanchar y acondicionar los trazados, se instalará una portilla en Monte Castiello y se colocará una barrera de retención en Felguera.