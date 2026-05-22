El Principado contradice a Madrid: los incendios no han frenado al lobo y Asturias ya cuenta 50 manadas

Reunión del Consejo Consultivo del Lobo en Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha anunciado este viernes que el Principado prevé aprobar el próximo mes de junio el nuevo decreto para retomar el programa de control poblacional del lobo, adaptado a las exigencias del Tribunal Supremo. La medida llega tras confirmarse que la presencia del depredador ha crecido un 11% en la región hasta alcanzar las 50 manadas, unos datos que contradicen que los incendios forestales hayan mermado la especie y que coinciden con la denuncia de los sindicatos agrarios, que tachan la situación de "insostenible" con casi 4.000 cabezas de ganado afectadas.

En unas declaraciones a los medios momentos antes de presidir la reunión del Consejo Consultivo del Lobo, Marcos ha explicado que el decreto actualmente se encuentra en fase de información pública hasta el día 28 y espera que "si no hay novedad" se pueda aprobar el decreto en junio. El titular de Medio Rural ha agregado que este decreto servirá para elaborar el programa de control poblacional para 2026 y 2027 en base a los datos de 2025, que arrojan un aumento del 11% en el número de manadas, con 50, de las cuales 45 son reproductoras.

En base a estos datos, y teniendo en cuenta que las cabezas de ganado afectadas ascienden al menos a 3.903, se realizará una estimación de qué controles se deben realizar para "seguir avanzando" en la búsqueda del equilibrio entre la existencia de una especie "que está en un estado favorable" y la actividad ganadera tradicional.

Sobre las declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, que ayer abogó por una "reevaluación" de la situación del lobo tras los incendios forestales del pasado verano, el titular de Medio Rural ha asegurado que los datos de 2025 se obtuvieron después de los incendios, con lo que estos fuegos "no han minorado para nada el número de manadas existentes".

EL LOBO EMPIEZA A "BURLAR" A LOS MASTINES EN UNA SITUACIÓN "INSOSTENIBLE"

Los representantes de las organizaciones agrarias que forman parte del Consejo Consultivo han reivindicado la vuelta del plan de control del lobo, al considerar que la situación es "insostenible", con lobos que empiezan a "burlar" a los mastines guardianes de rebaños y matan también por el día.

El secretario general de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, ha indicado que la solución una vez se vuelva a autorizar la extracción de ejemplares pasa porque la Administración se apoye en cazadores y en ganaderos, ya que son quienes mejor "conocen el terreno", en lugar de centrar la estrategia en "recechos y esperas". Nel Cañedo, uno de los ganaderos participante en estas cacerías en Onís, ha explicado que los lobos son unos animales "muy inteligentes" y "se están especializando" en matar a ganado y en tratar con los perros, de manera que han aprendido a "burlar" su control, cambiando su estrategia de aproximación al ganado y atacando sin que se den cuenta.

Por su parte, el Secretario general de UCA, José Ramón García 'Pachón', ha exigido que se cumpla con el plan del lobo y ha indicado que los datos ofrecidos "no son reales" ya que "hay muchos daños que no se notifican". Ha pedido además "sentido común" para poder retomar el plan de gestión antes de ponerse a "discutir cómo hay que matar lobos cuando no se pueden matar".

Las organizaciones agrarias también han reivindicado que en los datos de la Consejería sobre daños del lobo se incluyan los que contabiliza Agroseguro. Así, la representante de Coag, Mercedes Cruzado, ha puesto el foco en la necesidad de que Agroseguro y la Consejería se coordinen, mientras que el portavoz de Usaga, José Manuel Pedraza, ha pedido que se incluyan los daños de los seguros porque así se vería que los daños "son mucho mayores" que los que contempla la Consejería.

A este respecto, Marcelino Marcos ha explicado que ya se está trabajando en lograr una mayor fluidez de comunicación, pero el escollo se encuentra en la confidencialidad. "Nosotros no tenemos interés en saber quiénes son los afectados, lo que queremos es tener los datos en cuanto a zonas donde se producen esos daños y el número de daños", ha dicho, para lograr "datos más fehacientes de la incidencia del lobo sobre la cabaña ganadera".