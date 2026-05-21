El Gobierno aboga por una "reevaluación" sobre la situación del lobo

Archivo - Lobo - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

A CORUÑA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha abogado por una "reevaluación" sobre la situación del lobo, al ser preguntado sobre las discrepancias existentes entre el Gobierno central y algunas comunidades autónomas, entre ellas Galicia.

"Hay que adaptar la información a la realidad del momento", ha señalado a preguntas de los periodistas sobre este asunto y al incidir en que no hacer "una actualización" sería "tanto como engañar a la Comisión Europea".

"Se ha abierto un trámite de información pública", ha recordado, coincidiendo con su presencia en una visita a las obras de la ría de O Burgo, y para insistir en que todos los pasos que se están dando deben servir para la celebración de la Conferencia Sectorial que se convocará próximamente.

"A nadie se le escapa que el mes de agosto y septiembre fueron especialmente conflictivos en materia de incendios en todo el noroeste español". "No se puede subestimar el impacto en la biodiversidad", ha añadido para considerar que debe haber "una reevaluación de la situación de la especie", ha insistido.

LEGISLACIÓN DE COSTAS

Mientras, sobre la discrepancia con la Xunta en relación a la legislación de Costas, ha reiterado que "el proceso de intervención y reforma del reglamento" obedece a un requerimiento de la propia Comisión Europea.

"La inseguridad jurídica es lo que se pretende salvar frente a un expediente de infracción de la Comisión Europea que dice que la legislación de costas española no se adapta a una trasposición correcta de una directiva de servicios tanto en lo que se refiere a la tramitación de las concesiones como a las prórrogas de las mismas", ha añadido.