El Principado moderniza la lonja de Cudillero con un nuevo sistema de refrigeración cofinanciado por el Fempa

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 212.452 euros la instalación de una fábrica de hielo en escamas en la lonja de Cudillero para mejorar la conservación del pescado desde su captura hasta la primera venta.

Según informa el Principado en una nota de prensa, esta infraestructura tendrá una capacidad máxima de producción de nueve toneladas cada 24 horas. El hielo se utilizará principalmente para asegurar la adecuada conservación de las capturas de pescado en las cámaras frigoríficas.

Además, se llevarán a cabo diversas obras para adaptar la cámara de hielo y modificar la cubierta de la lonja. También se instalará una escalera fija para facilitar el acceso al equipo para labores de mantenimiento, en cumplimiento de las normativas de seguridad laboral.

El nuevo sistema de refrigeración utilizará un refrigerante compatible con las normativas europeas más exigentes sobre medio ambiente.

La empresa adjudicataria de los trabajos, Frío Industrial Nutecold se encargará también de la retirada de los viejos equipos y contará con un plazo de dos meses para instalar el nuevo sistema de refrigeración. La inversión cuenta con una cofinanciación del 70% del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa).