El Principado trasladará a finales de mes a las Cofradías los datos de la línea de ayudas directas

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OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, ha replicado este martes en el Pleno al PP que "la situación de la flota pesquera asturiana les preocupa y les ocupa" y ha detallado las medidas que está impulsando desde la Consejería para responder a los principales desafíos del sector, entre los que ha destacado "el coste del combustible, campañas irregulares, limitaciones de acceso a recursos y, sobre todo, la falta de relevo generacional".

Marcos Líndez se ha referido a la nueva línea de ayudas directas de más de 202.000 euros para apoyar los gastos de funcionamiento y gestión de las cofradías de pescadores, medida que ha precisado que "están preparando su incorporación al borrador de presupuestos para el 2027 mediante ayudas nominativas que se distribuirán teniendo en cuenta el número de barcos adscritos, los trabajadores no vinculados a planes de explotación y los socios de cada cofradía".

El consejero ha explicado que "el próximo 31 de octubre el director general de pesca marítima acudirá a la reunión de la federación de cofradías de pescadores para explicarles detalladamente esa medida a los patrones mayores", tras haber avanzado ya esta iniciativa "al propio presidente de la federación de cofradías".

Ha recordado que, respecto al pulpo, han habilitado 330 mil euros para las ayudas para la parada temporal de abril del 2026 y ha subrayado que "en otras comunidades autónomas esas ayudas no existen"

En relación con el reparto de posibilidades de pesca, el consejero ha reiterado que "siguen reclamando un reparto más justo que el establecido en el 2014 bajo el gobierno del Partido Popular", argumentando que "las respuestas deben considerar la dependencia real de cada embarcación porque las consecuencias de una mala campaña no son iguales para todos los barcos".

Por su parte, el diputado del PP Luis Venta Cueli ha denunciado el "marcado declive" de la actividad pesquera asturiana en la última década, afirmando que "el mismo afecta en cuanto a flota, pérdida de barcos, en cuanto a empleo, y en cuanto a peso económico en lo que es el PIB asturiano".

Venta Cueli ha presentado una radiografía de la situación del sector pesquero asturiano a través de varios titulares de prensa de este año, destacando que "la pesca asturiana está en la UCI" y que "el sector pesquero asturiano está al límite por el encarecimiento del combustible", además de señalar que "Avilés pierde más de la mitad de su flota en una década".

El diputado popular ha criticado la ejecución presupuestaria de la Dirección General de Pesca, asegurando que "de 45 millones de la Dirección General de Pesca en tres años han quedado 29 sin ejecutar", y ha cuestionado la responsabilidad del PSOE en la situación actual, recordando que "el PSOE iba cuatro décadas gobernando en Asturias" y preguntando si "algo tendrá que ver el PSOE y el PSOE aquí y en Madrid lo que está pasando en la pesca".

Venta Cueli ha denunciado además las ayudas que otras comunidades autónomas están recibiendo frente a la inacción de Asturias, señalando que "Cantabria ha recibido 500.000 euros para la pérdida de capturas" y el "País Vasco 466.000 euros para 2026", cuestionando al consejero: "¿Va a volver a negar el pan y el agua a nuestra flota pesquera asturiana?".