Productores de Asturias participarán el sábado 18 en la Feria Europea de la Sidra de Liencres

OVIEDO/PIÉLAGOS 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez productores procedentes de cuatro países --España, Francia, Italia y Portugal-- participarán este sábado 18 de julio en la Feria Europea de la Sidra que se celebrará en la Plaza Martínez de la Pedraja de Liencres.

Se trata de Rabiosa (Galicia); Carral (León); Fran (Asturias); Somarroza (Cantabria); Astarbe (País Vasco); Martitxonea (Navarra); La Maison Ferré (Francia) y Floribunda (Italia), a los que se suman, como novedad, Faca nos dentes y Doria (Portugal).

En esta edición, se podrán degustar más de medio centenar de variedades. Para ello, los visitantes deberán adquirir una copa al precio de 8 euros con la que podrán asistir a los dos pases previstos, que tendrán lugar en horario de mañana, de 12.00 a 14.30 horas, y de tarde, desde las 19.00 horas hasta agotar existencias.

Además, la feria estará amenizada por la banda de Gaitas Garabanduya e incluirá una charla sobre la tradición y las singularidades de la sidra del Tirol del Sur en Italia, a las 19.00 horas, en el antiguo Consultorio de la localidad.

La cita está organizada por el Ayuntamiento de Piélagos, en colaboración con la empresa Somarroza, y cuenta con una subvención del Gobierno de Cantabria a través de la Dirección General de Fondos Europeos, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.