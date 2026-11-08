Pumares (Foro) acusa al Gobierno de "dar la espalda" a los ganaderos y de incumplir sus obligaciones con los del Sueve

Archivo - El portavoz parlamentario de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha acusado al Gobierno del Principado de incumplir sus responsabilidades con el sector ganadero y de "dar la espalda" al medio rural, durante su participación en la concentración celebrada este domingo en Arriondas para reclamar soluciones ante los ataques de lobos.

"El Sueve es una zona libre de lobos y, por tanto, no puede haber ataques de lobo. Y si hay ataques es fruto de la responsabilidad flagrante del Gobierno socialista que lleva demasiados años mirando para otro lado", ha señalado en declaraciones a los medios. El diputado de Foro ha lamentado la ausencia de los partidos de la izquierda en la concentración, una convocatoria que ha recordado que no ha sido organizada por formaciones políticas sino por los propios ganaderos de la comarca

Pumares ha criticado la gestión del lobo llevada a cabo por el Gobierno asturiano y ha afirmado que el Principado ha utilizado la inclusión de esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) como argumento para justificar su falta de actuación. Ha criticado además que el Ejecutivo sea "incapaz de articular, de implantar, de poner en marcha un plan de gestión del Lobo, que ya es malo de por sí, pero que encima es incapaz de cumplirlo".

El parlamentario de Foro ha censurado la gestión del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, calificando su labor con un "doble suspenso" al considerar que sus anuncios no se han traducido en soluciones para las dificultades que atraviesa el sector ganadero.

"De aquí al mes de mayo escucharemos múltiples anuncios del consejero Marcelino Marcos. Hablará también ahora, en época presupuestaria y en campaña electoral del 29 de noviembre, hablará de muchísimas y de múltiples ayudas al campo asturiano, pero la realidad es que el Gobierno de Barbón, en estos casi ocho años que lleva, ha mirado para otro lado", ha aseverado.