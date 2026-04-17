Pumares (Foro) acusa a Marcos de "intentar controlar por la puerta de atrás" la IGP Ternera Asturiana y pide su dimisión

Archivo - El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha asegurado este viernes que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sobre la IGP Ternera Asturiana evidencia un intento del Gobierno autonómico de "controlar por la puerta de atrás" el funcionamiento del consejo regulador mediante el nombramiento de una comisión gestora.

Pumares, en declaraciones a los medios, ha subrayado que la resolución judicial es "muy clara" al apreciar la vulneración de derechos fundamentales, en concreto el derecho constitucional de asociación, y al considerar desproporcionada la actuación del Ejecutivo regional.

En este sentido, ha afirmado que la decisión de intervenir la IGP no contaba con justificación y ha señalado que el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, debería plantearse su continuidad tras el pronunciamiento judicial. "Compromete la continuidad de Marcello Marcos en su cargo y también de las personas de su equipo que le han acompañado en esta decisión", ha insistido.

El dirigente de Foro ha insistido en que el fallo es "demoledor" y demuestra, a su juicio, que la actuación del Gobierno no solo era políticamente cuestionable, sino contraria a la legalidad.