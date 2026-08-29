Pumares (Foro) propone incorporar jóvenes al sector lácteo con la venta y el alquiler de explotaciones

Adrián Pumares - FORO ASTURIAS

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Adrián Pumares, ha advertido este sábado de que "sin ganaderías de leche no se celebrarán más certámenes de Quesu Casín" y propuso facilitar la entrada de jóvenes en el sector lácteo mediante la venta y el alquiler de explotaciones viables.

Pumares ha acudido, acompañado de la portavoz de FORO Asturias en el Ayuntamiento de Caso, Emilia Calvo, al XXXVI Certamen del Quesu Casín, celebrado en El Campu. Allí ha lamentado la pérdida de más de 70 ganaderías de leche en Asturias y el incremento de los costes que dificultan cada vez más la rentabilidad de las explotaciones. Ha puesto el foco en la necesidad de relevo generacional.

Por ello, Pumares propuso "identificar aquellas ganaderías económicamente viables cuyo titular vaya a dejar la actividad sin que exista continuidad para, en lugar de permitir que esas explotaciones desaparezcan, facilitar desde la Administración autonómica su transmisión a jóvenes".

Para ello, defendió la creación de un sistema de valoración de estas explotaciones y de mecanismos específicos de financiación que permitan a los nuevos ganaderos acceder a ellas mediante la compra, el alquiler a largo plazo o el alquiler con opción de compra.

"La Administración puede facilitar créditos en condiciones favorables, bien mediante fondos autonómicos, bien a través de convenios con entidades financieras y aval público", explicó Pumares.

El diputado autonómico señaló que "el Quesu Casín es uno de los grandes productos de calidad de Asturias, profundamente ligado a su territorio, a la actividad ganadera y a la conservación de nuestro medio rural", pero alertó de que "no podemos limitarnos a celebrar cada año el éxito del Certamen si, al mismo tiempo, continúa reduciéndose el número de explotaciones capaces de suministrar la leche necesaria para elaborarlo".

El dirigente de Foro Asturias también defendió una fiscalidad diferenciada para quienes desarrollan su actividad económica en el medio rural, y reiteró la propuesta de Foro Asturias de bonificar al 100% la cuota de los autónomos rurales del Principado de Asturias.

"Mantener actividad económica en concejos como Casu exige compensar las dificultades añadidas que supone emprender y mantener un negocio en el medio rural, por lo que, si queremos fijar población, necesitamos que vivir y trabajar en estos concejos resulte viable", afirmó.

Reclamó también un mayor respaldo institucional a la promoción y comercialización del Quesu Casín. Finalmente, Pumares felicitó a productores, ganaderos, organizadores y vecinos de Casu por la celebración del Certamen y destacó que "defender el Quesu Casín no consiste únicamente en promocionarlo, sino en garantizar que, dentro de diez, veinte o treinta años sigamos teniendo ganaderías, queserías y personas dispuestas a continuar elaborándolo".