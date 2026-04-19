Queipo (PP) habla de "desesperación" del Gobierno tras el fallo sobre la IGP Ternera Asturiano

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, junto a compañeros del partido este domingo en Cornellana (Salas). - PP ASTURIAS

OVIEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha calificado este domingo de "barbaridad" la sentencia judicial relativa a la IGP Ternera Asturiana y ha señalado como principal responsable al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, a quien ha acusado de no haber dimitido pese al fallo. "¿Cuál será el grado de desesperación de este gobierno para que lleguen a hacer este tipo de cuestiones?", ha apuntado.

Queipo ha afirmado, al ser preguntado por este asunto, que la resolución judicial es "muy dura" y ha interpretado que en ella se aprecia un "abuso de poder" y una "injerencia sin precedentes" en la gestión del organismo, con una intención "invasiva" sobre la IGP, según sus palabras.

En este contexto, ha considerado que la presencia del consejero en la Feria Asturpesca-Capenastur evidencia, a su juicio, que al Gobierno asturiano "le preocupa cero" la decisión de los tribunales, y ve "sorprendente" que aún no haya presentado su dimisión "por respeto a los productores y a la marca".

"Creo que el presidente del gobierno, más allá de sus viajes a México, debería explicar qué es lo que está pasando en Asturias porque son demasiadas cosas en poco tiempo. Son demasiadas cosas en demasiados ámbitos del Gobierno", ha apuntado.