Representantes de URA se reunirán con Adrián Barbón el próximo 8 de octubre

OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la organización Unión Rural Asturiana mantendrán el próximo 8 de octubre una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón para analizar la situación del sector primario. Así lo anunció la propia organización que ha indicado que en la cita trasladarán al presidente su visión del estado del sector y las propuestas que tienen para mejorarlo.

Así mismo, desde URA indican que en el encuentro intantarán "arrancar un compromiso en base al documento acordado en Cangas del Narcea con los afectados por los incendios".

Recuerda URA que han sido dos las solicitudes por escrito y unas cuantas más públicas las necesarias para poder ser recibidos por parte del Presidente del Principado de Asturias e inciden en que su organziación es, desde el pasado 17 de julio la organización agraria más representativa del Principado de Asturias.

"Lo lógico es dar la oportunidad de trasladar nuestras inquietudes al máximo representante de los asturianos", indican.