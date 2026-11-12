El sector agroalimentario genera 139.417 millones en 2025 y obtiene récord de exportaciones, según Cajamar

MADRID/OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cadena de valor agroalimentaria española generó 139.417 millones de euros en 2025, un 1,4% más en términos reales que un año antes, lo que supone una aportación del 9,1% al valor añadido bruto (VAB) total de la economía española, al tiempo que las exportaciones alcanzaron un máximo histórico de 77.227 millones de euros.

Así lo recoge el Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas, publicado por Cajamar, que se señala que el sector emplea a más de 2,6 millones de personas, un 2,6% más que en 2024, y concentra el 11,6% del empleo nacional.

El sector agroalimentario se mantiene además como como el cuarto de mayor tamaño de la UE-27 por VAB y exportaciones, y el tercero por empleo.

Asimismo, el VAB del sector encadena tres años consecutivos de crecimiento. La comercialización fue el eslabón más dinámico en 2025, con un avance del 2,5%, por encima del sector primario, que creció un 1,2%, y de la industria de la alimentación, las bebidas y el tabaco, cuyo VAB aumentó un 0,1%.

La distribución concentra el 41,1% del valor añadido de la cadena, seguida de la agricultura y la pesca (32,5%) y de la industria de transformación (26,4%).

Por su parte, las exportaciones agroalimentarias crecieron un 4% en valor y un 3,1% en volumen, hasta alcanzar un máximo histórico de 77.227 millones de euros. Esta cifra representa el 20% de todos los bienes exportados por España y se acompaña de un superávit comercial de 17.615 millones de euros en 2025.

Frutas y frutos comestibles (15,4%), carnes y despojos comestibles (13,7%), legumbres y hortalizas (12,1%) y grasas y aceites (9,9%) reunieron más de la mitad de las ventas exteriores, mientras que Cataluña, Andalucía, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia aportaron conjuntamente casi dos tercios de las exportaciones del sector.

En cuanto a productividad, el sector agroalimentario español es un 18% más competitivo que el de la UE-27 y un 17% más que el de los países líderes europeos de la UE-14, en términos de costes laborales por unidad de VAB. Sin embargo, frente a la UE-14, esta ventaja se apoya en unos costes laborales por trabajador un 23% inferiores y no en la productividad, que es un 6% menor.

El informe identifica, por ello, como prioridad elevar la productividad para sostener la competitividad, mejorar los salarios y favorecer la atracción de mano de obra y el relevo generacional.

ANDALUCIA LIDERA EL VAB Y EL EMPLEO AGROALIMENTARIO

Por comunidades autónomas, Andalucía encabezó la aportación al VAB y al empleo agroalimentario nacional, con el 19,8% y el 21,5%, respectivamente, y lideró la producción de aceite de oliva, vegetales y fruta fresca.

Por su parte, Cataluña destacó por su industria de transformación y es la primera exportadora, con 16.900 millones de euros, el 21,9% del total nacional. La Comunitat Valenciana, líder en producción de cítricos, alcanzó unas ventas exteriores de 9.943 millones de euros y registró un aumento del empleo agroalimentario del 5,5%.

La Región de Murcia presentó la mayor especialización laboral, con el 24,1% del empleo regional vinculado al sector, y exporta 7.552 millones de euros, el 55% de todas sus ventas exteriores.

En el interior peninsular, Castilla y León lideró la producción de cereales, plantas forrajeras y ganado bovino, Castilla-La Mancha combinó su fortaleza en vino, aceite de oliva y vegetales frescos con el tercer puesto en competitividad, Aragón fue la primera productora de porcino, La Rioja destacó por el vino y, en Navarra, la industria de transformación generó el 44,6% del VAB agroalimentario.

En el norte, Galicia lideró la producción de leche y la exportación de pescados, crustáceos y moluscos, con unas ventas agroalimentarias de 4.607 millones de euros. El Principado de Asturias también mostró una marcada especialización láctea, que concentra el 42,8% de su producción agraria.

Asimismo, Cantabria registró el mayor aumento del empleo agroalimentario, un 7,3%, y un crecimiento exportador del 17,2%, mientras que el País Vasco destaca por una productividad un 23,2% superior a la media española.

Finalmente, la Comunidad de Madrid presentó el mayor avance del VAB sectorial, un 3,1%, y un perfil predominantemente comercial, al igual que las Islas Baleares, donde la distribución genera el 77,9% del VAB agroalimentario. Por su parte, Canarias aportó el 63,3% de la producción nacional de fruta tropical y aumenta sus exportaciones un 16,3%.