Los sindicatos agrarios asturianos anuncian nuevas movilizaciones el día 29 contra el acuerdo UE-Mercosur

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
URA, COAG, Usaga y Asaja continuarán con las movilizaciones iniciadas recientemente en Asturias contra el acuerdo Mercosur, con nuevas acciones previstas para este jueves día 29, coincidiendo con otras comunidades autónomas.
Según han detallado a los medios de comunicación este lunes, se prevén cortes puntuales en tres zonas de Asturias (centro, oriente y occidente), concretamente en Campomanes, Barres (Castropol) y Bustio (Ribadedeva).
El coordinador de URA, Borja Fernández, ha hecho un llamamiento a los representantes políticos europeos para que "mientras la justicia no se pronuncie, esto quede parado", y ha ratificado el rechazo del sector agrario asturiano al acuerdo por considerarlo "lesivo para los intereses del sector primario europeo, español y asturiano".
Fernández ha insistido en que las movilizaciones continuarán hasta que haya una clara apuesta por paralizar temporalmente el acuerdo, a la espera de la decisión del Tribunal Europeo. "Vamos a seguir movilizándonos hasta que no haya una clara apuesta por el no y por el parar de momento, provisionalmente, hasta que el tribunal se pronuncie", ha concluido.
El secretario regional de COAG Asturias, David Pérez, ha mostrado también su rechazo al acuerdo y ha subrayado que las movilizaciones no afectan solo al campo asturiano, sino también a los consumidores. "Estamos totalmente en desacuerdo con este tratado y creemos que lo demostramos el otro día aquí en Oviedo. Llamamos a la movilización otra vez", ha indicado.