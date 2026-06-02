Susana Solís (PP) lleva a Bruselas la voz de los pescadores asturianos y pide revertir el recorte del fondo de pesca

La eurodiputada del PP Susana Solís, con el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis. - PP

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada asturiana del PP, Susana Solís, ha trasladado al comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, las demandas del sector pesquero asturiano en el marco europeo, con reivindicaciones que van desde la exclusión del palangre de las zonas marinas vulnerables al rechazo al recorte del 67% en el fondo europeo de pesca.

En una nota de prensa, la eurodiputada ha explicado que la reunión se ha producido una vez Solís se ha incorporado al Comité de Pesca del Parlamento Europeo, el órgano parlamentario europeo con competencia directa sobre política pesquera. "Asturias tiene una pesca artesanal, sostenible y con un enorme valor social, territorial y económico. Mi presencia en el Comité de Pesca me permite pelear por ella donde se toman las decisiones que afectan a nuestras cofradías, nuestra flota y nuestras familias marineras", ha señalado Solís.

Uno de los asuntos centrales de la reunión ha sido la regulación europea sobre ecosistemas marinos vulnerables (VME) y su posible ampliación. La normativa vigente prohíbe la pesca de fondo --incluido el palangre o pesca de pincho-- en 87 zonas del Atlántico nororiental. La Comisión estudia ahora ampliar estas zonas de 87 a 116, lo que afectaría directamente a hasta el 37% de las aguas históricamente trabajadas por la flota asturiana.

Solís ha reclamado al comisario Kadis una reforma específica del reglamento de 2016 que excluya expresamente el palangre de la prohibición de pesca de fondo. Según ha explicado la eurodiputada, el palangre es una técnica "altamente selectiva y que no toca el lecho marino ni destruye hábitats". Por ello entiende que "meter en el mismo saco el arrastre de fondo y el palangre es un error técnico que tiene consecuencias gravísimas para la flota asturiana".

La eurodiputada ha explicado que más del 80% de los barcos asturianos miden menos de 12 metros y realizan salidas diarias al mar, lo que les impide desplazarse a otras zonas de pesca alternativas. "Cualquier ampliación de estas zonas sin excluir antes el palangre sería un golpe directo e irreversible para los pescadores asturianos", ha alertado.

UN RECORTE "INACEPTABLE"

El segundo asunto abordado en el encuentro ha sido la propuesta presupuestaria de la Comisión para el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que plantea reducir los fondos específicos para el sector pesquero de 6.100 a apenas 2.000 millones de euros, una caída del 67%, y además integrarlos en un macrofondo junto con agricultura, cohesión y asuntos marítimos.

A jucio de Solís, esta propuesta es "inaceptable", porque "la pesca no puede ser la variable de ajuste de los presupuestos europeos". La eurodiputada ha recordado que el Parlamento Europeo ha reclamado formalmente elevar ese fondo hasta los 7.300 millones de euros.

Así, ha reclamado al comisario que "utilice su influencia" para revertir los recortes y garantizar un fondo "independiente, estable y suficientemente dotado para los próximos siete años".

Susana Solís ha explicado que en Asturias estos fondos "son esenciales para la modernización de la flota, la financiación de los planes de explotación gestionados con las cofradías, y el mantenimiento de la actividad durante periodos de veda".