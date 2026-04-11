Ternera Asturiana estará presente en la 39 edición del Salón Gourmets

Elaboración de cachopos de Ternera Asturiana. - TERNERA ASTURIANA

OVIEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ternera Asturiana participará un año más en el Salón Gourmets, que celebrará su 39ª edición del 13 al 16 de abril en IFEMA Madrid, consolidado como uno de los grandes escaparates internacionales para los alimentos y bebidas de calidad.

La cita, considerada la feria más exclusiva del mundo en su sector, regresa con cifras de récord: una superficie equivalente a doce campos de fútbol, 2.100 expositores, 55.000 productos, más de 1.000 actividades y la previsión de superar los 120.000 visitantes alcanzados en la pasada edición, en la que se generó un volumen de negocio superior a los 300 millones de euros.

Ternera Asturiana contará con presencia destacada en el stand 7E10, un espacio concebido como punto de encuentro comercial y gastronómico.

En su zona de reuniones desarrollarán su agenda profesional los mayoristas Bénfer, Cárnicas Arango, Cárnicas del Oriente de Asturias, ,Casa Milia y Serincar,92 (Xata de Pueblu). Además, el stand ofrecerá una intensa programación con exposición de producto, cocina en directo, demostraciones y degustaciones ininterrumpidas de Ternera Asturiana, Vaca Asturiana y Buey Asturiano, de la mano del equipo de Sergio Rama.

Tras la excelente acogida de la pasada edición, Ternera Asturiana volverá a apostar por uno de los grandes iconos de la gastronomía regional con un espacio específico dedicado al cachopo. Bajo el nombre de "Territorio cachopo", se elaborarán cachopos en directo para que los visitantes descubran todos los secretos de esta receta emblemática y puedan degustarla recién hecha.