Ternera Asturiana presenta la campaña 'Asturiana se nace'

Presentación de la campaña - TERNERA ASTURIANA

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Indicación Geográfica Protegida Ternera Asturiana ha presentado este martes 'Asturiana se nace', una nueva campaña de comunicación que reivindica el vínculo inseparable entre el producto y su tierra, y transforma una expresión de identidad y orgullo en una invitación a reconocer el valor de su origen certificado.

La presentación, celebrada en la Colegiata del Palacio de Revillagigedo de Gijón, ha reunido a representantes institucionales, profesionales del sector y numeroso público. La convocatoria ha estado también marcada por la conmoción que vive este martes Asturias tras el fallecimiento en acto de servicio de Juan José Rodríguez, subinspector de la Policía Nacional, en Oviedo. El acto comenzaba con un minuto de silencio en su memoria.

Durante su intervención, el presidente de la IGP Ternera Asturiana, Fernando Martínez Barbón, ha definido el concepto de la campaña como "una declaración de identidad y de orgullo".

El presidente quiso reconocer especialmente el compromiso de las cerca de 6.200 familias ganaderas que forman parte de la marca, destacando "un trabajo hecho con mimo, con amor por la tierra, con pasión por un oficio y con respeto a una forma de producción sostenible".

Martínez Barbón subrayó asimismo que Ternera Asturiana no se entiende sin el conjunto de la cadena de valor. En este sentido, destacó el papel imprescindible de la industria cárnica, que recoge, transforma y pone en valor el trabajo de los ganaderos, haciendo posible que la carne certificada llegue cada día a miles de hogares, dentro y fuera de Asturias. También tuvo palabras para los consumidores que les elijen y confían en la marca.

La campaña parte de una idea sencilla y universal: se pueden adoptar las costumbres de un lugar, aprender sus expresiones o compartir su manera de vivir, pero el origen viene de nacimiento.

Con un lenguaje cercano y una identidad visual que concede protagonismo a la ternera y a los paisajes de montañas y valles asturianos, 'Asturiana se nace' busca conectar tanto con quienes sienten Asturias como propia como con quienes valoran conocer el origen de los alimentos que consumen.

El concepto creativo ofrece un amplio recorrido para desarrollar diferentes piezas, formatos y mensajes, todos ellos articulados en torno a una misma idea: el origen tiene valor y la certificación permite demostrarlo.